Avería
Inundación inesperada en La Victoria por la rotura de una tubería
Una rotura en la red de abastecimiento ha causado el caos en las calles Victoria, Compás de la Victoria, Ferrándiz y Hurtado de Mendoza
Poco después de las 20.30 horas de este miércoles, los vecinos del barrio de La Victoria se han visto sorprendidos por una intensa "riada" que anegó varias calles de la zona. La inundación afectó principalmente las calles Victoria, Compás de la Victoria, Ferrándiz y Hurtado de Mendoza, y fue provocada por la rotura de una tubería de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana.
El agua, que bajaba con gran fuerza, obligó a la Policía Local a cortar la circulación en varias calles aledañas del barrio. Afortunadamente, la interrupción del tráfico ocurrió fuera de las horas punta, lo que minimizó el impacto de los atascos en la zona.
Los operarios de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) llegaron rápido al lugar para cortar la salida del agua, algo que el Ayuntamiento informó haber logrado poco después de las 21.30 horas. El Consistorio también ha informado de que el suministro de agua en la zona no se ha visto afectado, ya que existe una doble tubería de abastecimiento, lo que permitió mantener el servicio sin interrupciones.
Aunque la situación causó sorpresa y algunos inconvenientes a los residentes, no hay que lamentar daños de consideración y la circulación del tráfico fue restablecida poco después. Las labores de reparación continúan mientras se evalúan los daños ocasionados por la rotura.
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