Obras
Luz verde al proyecto de terminación de las obras de ampliación de la incubadora La Píndola
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1.999.492,95 euros y como resultado, la incubadora pasará a tener un total de 15 espacios para empresas, 3 salas de reuniones, un office, una sala de usos múltiples y un patio para uso com
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, ha licitado el proyecto de terminación de las obras de ampliación de la incubadora La Píndola, incluida dentro de la Red Municipal de Incubadoras, con un presupuesto de 1.999.492,95 euros en un plazo de 14 meses.
Características de la ampliación
El equipamiento, que está ubicado en el distrito de Teatinos-Universidad, ampliará la zona para las empresas, las salas de reuniones y de usos múltiples, entre otros espacios.
La incubadora de La Píndola tiene un cuerpo principal de un antiguo cortijo andaluz rehabilitado y está distribuida en planta baja y primera, disponiendo actualmente de 6 espacios para personas emprendedoras de industrias creativas y culturales. Además, el equipamiento está adosado al edificio y en torno a un patio se encuentran los muros del resto del cortijo original, que corresponde a la zona de actuación de las obras para la ampliación de la incubadora.
Como resultado de las obras de ampliación, la incubadora pasará a tener un total de 15 espacios para empresas, 3 salas de reuniones, un office, una sala de usos múltiples y un patio para uso común de 80 metros cuadrados.
El importe de licitación se ha actualizado y establecido conforme al proyecto de terminación de obra redactado por los arquitectos facultativos aplicando precios de mercado a día de hoy. El plazo de ejecución es de 14 meses, si bien se recoge en las mejoras que puntúan, conforme al pliego, la reducción del plazo, hasta un máximo de 8 semanas. Se lleva a cabo esta medida una vez extinguido por mutuo acuerdo el anterior contrato.
El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 21 de abril a las 10.00 horas.
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