Málaga cae en la primera criba y no optará a la sede de la Autoridad Aduanera europea

Málaga vuelve a tropezar con Europa en una gran aspiración internacional. Después de quedarse a las puertas de la Capital Europea de la Cultura en 2016, de no lograr la Exposición Internacional de 2027 y de renunciar a ser sede del Mundial de 2030, la ciudad tampoco ha superado ahora el primer corte para albergar la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA). La candidatura malagueña, presentada en Bruselas como una propuesta “sólida y competitiva”, ha quedado fuera de la fase final de selección, a la que sí han accedido Roma y Lille.

La capital ha quedado descartada este miércoles en esta carrera durante esta fase preliminar de selección llevada a cabo por separado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Pese a su interés y aspiraciones, finalmente no ha conseguido situarse entre las candidaturas elegidas por ninguna de las dos instituciones llamadas a definir el proceso. Tanto los gobiernos de los Estados miembros como la Eurocámara han coincidido en señalar a Roma y Lille como las dos aspirantes que avanzan a la fase final.

En esta primera ronda, cada institución debía escoger a sus dos candidatas preferidas para elevarlas al tramo decisivo de la votación. Y el resultado ha sido idéntico en ambos casos: Roma, en representación de Italia, y Lille, por Francia, continuarán en la competición y se disputarán ahora el respaldo definitivo de los representantes de los dos colegisladores europeos.

Fuentes europeas y parlamentarias consultadas por Europa Press han confirmado que esas dos ciudades han sido las únicas capaces de superar este filtro previo, lo que deja a Málaga fuera de cualquier opción en la siguiente fase del procedimiento.

Sin apoyo suficiente ni en el Consejo ni en el Parlamento

Según las mismas fuentes, la candidatura malagueña no ha logrado rebasar el corte ni en la deliberación del Consejo ni en la de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO), encargada de examinar esta cuestión en la Eurocámara.

Ese doble revés deja fuera a Málaga antes de la votación definitiva y pone fin a sus aspiraciones de atraer a la ciudad un organismo con peso estratégico dentro de la nueva arquitectura institucional de la Unión Europea en materia aduanera.

Nueve ciudades competían por la sede

Además de Málaga, en esta carrera figuraban también Lieja (Bélgica), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Rumanía) y Lille (Francia).

De todas ellas, solo las candidaturas de Roma y Lille han conseguido mantenerse con vida tras esta primera selección, por lo que serán ambas las que se enfrenten ahora en la fase final para decidir dónde se instalará la futura Autoridad Aduanera europea.

Los criterios que han guiado la elección

Entre los factores valorados en este proceso de selección figuran aspectos clave como la fecha en la que la infraestructura propuesta por cada candidatura podría estar plenamente operativa para acoger la EUCA, la accesibilidad de su emplazamiento y la disponibilidad de servicios educativos y sanitarios para los trabajadores de la agencia y sus familias.

Los colegisladores europeos también debían tener en cuenta otras variables ligadas a la implantación efectiva del organismo, como las posibilidades de acceso al mercado laboral y a la seguridad social para los familiares del personal desplazado, además del necesario equilibrio geográfico en el reparto de las distintas agencias comunitarias entre los Estados miembro.

La futura Autoridad Aduanera europea tendrá como misión coordinar la actuación aduanera y respaldar de forma homogénea el trabajo de las distintas autoridades aduaneras nacionales en el conjunto de la Unión Europea. Además, asumirá la creación de un Centro Aduanero de Datos común, concebido para sustituir los actuales sistemas nacionales de declaración individualizados.