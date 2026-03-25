Málaga crea el mejor helado de Europa: así es 'Melody', el sabor de mandarina y pistacho

Málaga puede presumir de contar con el mejor helado de Europa. La creación ganadora se llama Melody y ha sido elaborada por Juanma Guerrero, gerente malagueño de Sicilia Gelati, heladería ubicada en Torre del Mar.

La propuesta con la que ha conquistado este reconocimiento europeo combina una base cremosa de ricota, acompañada de salsa de mandarina y un toque crujiente de pistacho de alta calidad. Una mezcla de sabores y texturas que ha situado a este heladero malagueño entre los grandes nombres del sector artesanal.

El éxito de esta receta ha ido más allá del propio certamen. La patronal española ha distribuido entre sus centenares de asociados repartidos por toda España la receta de esta nueva variedad creada por Guerrero para que pueda incorporarse a los mostradores durante esta campaña. Todo apunta, además, a que será una combinación con recorrido en futuras temporadas.

No es la primera vez que Juanma Guerrero recibe un reconocimiento por su trabajo. En Roma ya fue distinguido con el título de Cavaliere del Gelato o Caballero del Helado, otorgado por una de las principales asociaciones de heladeros, que defiende el auténtico producto artesanal.

Una heladería 100% sin gluten

Ubicada en Torre del Mar, Sicilia Gelati destaca por ofrecer helados sicilianos de elaboración propia, elaborados con producto km 0, 100% natural y sin gluten. Esta filosofía ha convertido a la heladería en un referente para quienes buscan un producto artesanal cuidado al detalle.

En cuanto a los sabores, en Sicilia Gelati hay una amplia variedad de combinaciones, aunque algunos de los más demandados siguen siendo los de chocolate, leche y Oreo, Kinder con crema de avellana, además de opciones de fruta o pistacho, que continúan entre los favoritos del público.