La Asociación Neurotea ha hecho público un manifiesto en Antequera con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El documento técnico subraya la necesidad de que las administraciones públicas garanticen apoyos especializados e individualizados para las personas autistas, instando a que sus prioridades sean integradas en la próxima fase de la estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El colectivo ha enfatizado que las personas con este trastorno deben ser reconocidas como titulares de derechos y ciudadanos contribuyentes. Según el manifiesto, existe una carencia persistente de representación en las políticas y prácticas a nivel regional, nacional y europeo. La asociación sostiene que la visibilidad implica ser escuchados en todos los ámbitos de la sociedad y contar con libertad de movimiento e inclusión efectiva en la comunidad.

Neurotea reclama en Antequera que el autismo sea prioridad política / Amanda Pinto

La propuesta de Neurotea se articula en torno a varios pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los usuarios en Antequera:Lucha contra la desinformación y erradicación de mitos sobre el espectro autista; Cobertura técnica y profesional durante todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la etapa adulta; Garantía de igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y al sistema educativo y promoción de medidas de accesibilidad cognitiva y movilidad urbana.

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Así, a través del manifiesto, la asociación ha puesto en relieve la necesidad de que las necesidades específicas de las personas autistas no resulten invisibles en el diseño de nuevos marcos normativos. La justicia en los derechos de este colectivo depende, según Neurotea, del conocimiento ciudadano sobre la singularidad y la amplia variedad del espectro autista.