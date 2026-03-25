La nueva vida de los caballos de Málaga tras el fin del servicio: así son los santuarios donde descansan

El 6 de octubre de 2025, Málaga dijo adiós a los coches de caballos. El Ayuntamiento de la ciudad a través del Área de Movilidad, hizo efectiva la extinción de las 25 licencias del servicio de paseo turístico en coche de caballos que existían en ese momento. Fue entonces cuandose abrió el debate de qué pasaría con estos animales.

Algunos fueron vendidos a otros caballistas de Andalucía, sobre todo en Sevilla, mientras que otros corrían el riesgo de acabar en el matadero. Sin embargo, casi todos, 15 en total, han acabado en un refugio para animales. Así lo ha hecho saber Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

El santuario A Better Life 4 Horses, ubicado en Bobadilla Estación, se ha encargado de rescatar a la mayoría de los caballos de los cocheros de Málaga.

A Better Life 4 Horses es un centro de rescate ubicado en Bobadilla Estación (Antequera), cuyo objetivo es brindar ayuda a los caballos y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de reducir el sufrimiento de estos animales.

Aquí cuidan de los caballos que llegan con problemas en las articulaciones y con lesiones evidentes de maltrato, así como heridas que no cicatrizaron y, en muchos casos, signos de maltrato animal.

Este refugio se mantiene gracias a la aportación de fondos propios, a la implicación de algunas empresas y a las donaciones particulares. En las redes sociales del santuario se documenta también el día a día y la evolución de estos caballos.

Gracias a ellos, los animales disfrutan de una vida digna, libre y rodeados de otros compañeros.

Este no es el único santuario para caballos que existe. En Alhaurín el Grande encontramos a 'Todos los caballos del mundo', antes conocido como la Asociación CYD Santa María. Lleva 30 años capitaneado por las hermanas Concordia Márquez y Virginia Solera. Un lugar donde acogen a más de 200 ejemplares y contabilizan miles de vidas salvadas.

¿Cuánto ha pagado el Ayuntamiento?

En los últimos años, el Consistorio revocó 55 licencias por las que ha tenido que pagar 75.400 euros a los titulares. Esto suma un total de 4,1 millones de euros.

Sin embargo, los más beneficiados han sido los últimos en ceder su licencia. 125.380,48 euros. Es la cifra que ha abonado el Ayuntamiento de Málaga a cada uno de los caballistas por extinguir las 25 licencias de coches de caballos que quedaban en la ciudad. Esto suma 3,1 millones de euros.

La revocación de las últimas 25 licencias se debía a «la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo en coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales», según el Ayuntamiento.