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Patricia Navarro confirma que no irá en las listas del PP de Málaga en las próximas elecciones autonómicas

Fuentes del partido alegan que la actual delegada de la Junta de Andalucía en la provincia "no quiere dejar su puesto en funciones" para seguir supervisando las obras que hay en marcha

Patricia Navarro en un acto del PP

Patricia Navarro en un acto del PP / EP / EP

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Patricia Navarro no irá en las listas electorales del Partido Popular por la provincia de Málaga de cara a los comicios del 17 de mayo. Así lo ha confirmado la propia delegada de la Junta de Andalucía en la provincia hoy mismo cuando, en respuesta a especulaciones sobre su futuro político, ha confesado que no deja sus cargos actuales de cara las elecciones.

La de Navarro es de las primeras noticias de una pre campaña que, aunque todavía en horas bajas y con una Semana Santa de por medio, ya ha comenzado a rodar desde que Moreno Bonilla anunciara el pasado lunes en el Palacio de San Telmo la asignación de una fecha de celebración de los comicios.

La actual presidenta del PP en Málaga habría decidido desmarcarse del tablero electoral porque, aseguran fuentes de su partido, no quiere dejar en funciones sus cargos para "seguir de cerca las obras que hay actualmente en marcha". Por su parte, el Partido Popular alega que la decisión de Navarro ha sido "personal" e insiste en que las listas oficiales se harán públicas cuando estén cerradas a mediados de abril.

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