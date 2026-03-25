Más de un centenar de profesionales se actualizan en prevención y tratamiento del cáncer de cérvix en Málaga

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cérvix, que se conmemora mañana 26 de marzo, el complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha organizado una jornada de actualización para profesionales con el objetivo de analizar datos sobre cribado, así como las últimas novedades en cuanto a diagnóstico y tratamiento.

El encuentro ha reunido a más de un centenar de inscritos, entre los que se encontraba personal de programas de cribado, citología, ginecología, anatomía patológica, microbiología, enfermería especializada y oncología.

Además, ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y del director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, quienes han destacado la importancia de la formación continua para mejorar la salud de las mujeres malagueñas.

Formación continua

"Promover la actualización científica de los profesionales es vital para asegurar que la coordinación interdisciplinar redunde en una mejor atención y captación de las pacientes", ha subrayado el director gerente.

El objetivo de la jornada, como ha explicado el centro en un comunicado, era promover un conocimiento integral sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cérvix uterino en el área sanitaria del hospital.

El Hospital Clínico organiza una jornada de actualización sobre cáncer de cérvix para profesionales / L.O.

Por ello, a lo largo de toda la jornada, se ha abordado de manera integral la prevención del cáncer de cérvix, desde el cribado poblacional hasta el diagnóstico y seguimiento de los casos detectados.

Programa de cribado y vacunación

En el ámbito de la Atención Primaria se ha analizado el proceso de implantación del cribado poblacional y los algoritmos de seguimiento, junto con los planes de vacunación del VPH y su cobertura actual.

En cuanto a la innovación en el diagnóstico, se ha centrado en la detección microbiológica del virus y el estudio de las alteraciones citológicas preneoplásicas mediante nuevas herramientas de inmunomarcaje.

También ha habido un bloque dedicado al manejo clínico, en el que se han tratado diferentes temas como el tratamiento quirúrgico y colposcópico, así como los resultados de supervivencia en tratamientos oncológicos radioterápicos y sistémicos.

Uno de los momentos clave del evento ha sido la mesa redonda final en la que se ha debatido sobre cómo mejorar la participación ciudadana en los programas de cribado. En este sentido, se han analizado estrategias de comunicación y el impacto de las redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía sobre estas citas preventivas.

Asimismo, los expertos debatieron sobre la importancia de la comunicación estratégica en la estructura provincial de la implantación del programa de cribado

Desde el centro han resaltado que el encuentro ha contado con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), consolidando el compromiso del hospital con la excelencia clínica en el Área Sanitaria de Málaga y su compromiso con la prevención del cáncer de Cérvix.