Prohibido el baño en una zona de la playa del Campo de Golf de Málaga por detectar E. coli

Un problema arrastrado desde las lluvias de diciembre acaba teniendo ya consecuencias directas en el litoral malagueño. El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado al baño una parte de la playa del Campo de Golf, en Arraijanal, tras detectarse la bacteria E. coli en los análisis, mientras Emasa acelera una solución provisional que permita reconducir las aguas afectadas hacia la depuradora del Guadalhorce. La temporada alta aún no ha arrancado, pero Málaga ya ha tenido que tomar una decisión drástica en uno de sus tramos de litoral.

La medida, de carácter preventivo, llega tras una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y tiene su origen en una incidencia arrastrada desde finales del pasado año por la rotura de dos tuberías de saneamiento.

Se ha recomendado evitar el baño tras confirmarse en las muestras la presencia de Escherichia coli. A partir de esa comunicación de Salud, el Consistorio ha optado por clausurar el acceso al agua en ese punto concreto como medida de precaución.

No se trata, en cualquier caso, de un episodio aislado surgido ahora. El problema se remonta al último fin de semana de diciembre, cuando las intensas lluvias y la crecida del río Guadalhorce provocaron daños en dos tuberías de la red de saneamiento.

El origen: la rotura de dos tuberías por la crecida del Guadalhorce

Según ha explicado el Ayuntamiento, la subida del caudal erosionó uno de los apoyos de la estructura que sostenía las conducciones que cruzan el cauce. Ese deterioro terminó causando la caída al río de un tramo de alrededor de 50 metros de tubería.

Desde que se detectó la avería, el entorno afectado quedó señalizado y se venía recomendando no bañarse en la zona. Ahora, la aparición de la bacteria en los controles ha llevado a endurecer esa advertencia con el cierre formal al baño.

¿Qué medidas ha tomado Emasa?

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) activó desde el primer momento una batería de medidas para contener el impacto de la descarga accidental. Entre ellas, la paralización de las estaciones de bombeo de Guadalmar y Campo de Golf, con el objetivo de impedir que las aguas residuales procedentes del distrito de Churriana y de Torremolinos acabaran vertiendo directamente al río.

Para reducir al máximo las consecuencias de esa incidencia, el vertido se está derivando mar adentro a través de un emisario de 475 metros de longitud.

Una solución provisional en marcha desde comienzos de año

De forma paralela, Emasa trabaja desde comienzos de año en una solución técnica para reconducir las aguas hacia la estación depuradora del Guadalhorce. La actuación pasa por adelantar un tramo de la obra prevista para la red de aguas regeneradas destinada al riego de instalaciones en la zona oeste de la ciudad y también en Torremolinos.

La idea es que ese tramo, situado precisamente a la altura de la incidencia, pueda funcionar de forma reversible y utilizarse provisionalmente en sentido contrario al previsto inicialmente. Es decir, en lugar de transportar agua regenerada, permitiría canalizar el flujo hacia la depuradora mientras se resuelve de forma definitiva el problema originado en el cauce del río.

Plazo previsto para terminar las obras

Los trabajos se están ejecutando a través del contrato adjudicado a la UTE PTOC y UC10. La previsión municipal es que esta actuación pueda quedar finalizada en un plazo aproximado de un mes.

Hasta entonces, la zona afectada de la playa del Campo de Golf permanecerá bajo vigilancia y con restricciones al baño, a la espera de que las analíticas permitan recuperar la normalidad en este tramo del litoral malagueño.