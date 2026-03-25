El PTA de Málaga se une al consorcio 'AIR-Andalusia' para impulsar la IA y la robótica en 1.300 pymes

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en la barriada malagueña de Campanillas, ha anunciado su participación en el European Digital Innovation Hub (EDIH) AIR-Andalusia, una iniciativa regional que recientemente ha sido presentada de forma oficial y que tiene como meta principal impulsar la transformación digital del tejido empresarial mediante la inteligencia artificial (IA) y la robótica aplicada.

El también conocido como Málaga TechPark, uno de los principales motores de empleo de la región, se ha integrado en este consorcio estratégico para acercar tecnologías digitales avanzadas a las empresas y administraciones públicas. Esta infraestructura permitirá que más de 1.300 pymes andaluzas puedan dar el salto hacia la digitalización para mejorar significativamente su competitividad en un entorno de mercado cada vez más tecnológico, según ha informado este miércoles el PTA.

Servicios de vanguardia para el tejido empresarial

A partir del próximo mes de abril, las empresas podrán acceder a un catálogo compuesto por 30 servicios especializados a través de la web oficial del hub (www.airandalusia.es). El papel de entidades como el PTA será fundamental para canalizar y potenciar la adopción de estas soluciones.

Entre los principales servicios del hub destacan los programas de experimentación tecnológica, bajo el concepto 'test before invest'; el acceso a infraestructuras tecnológicas y laboratorios especializados; programas de formación avanzada adaptados a las necesidades del sector; el asesoramiento experto para proyectos de digitalización; o el apoyo y orientación en el acceso a líneas de financiación.

Respaldo institucional y financiero

El proyecto cuenta con respaldo económico e institucional. Dispone de un presupuesto superior a los cinco millones de euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2029. La iniciativa está cofinanciada al 50% por la Unión Europea (a través del programa Europa Digital) y cuenta con una aportación directa de 600.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

Con este paso, Andalucía se dota de un punto de acceso directo a la red europea de European Digital Innovation Hubs (EDIH), abriendo las puertas a la colaboración internacional en IA y robótica.

Un ecosistema de 21 instituciones aliadas

AIR-Andalusia es un esfuerzo conjunto impulsado por 21 instituciones andaluzas que trabajan de forma coordinada. Junto al PTA, el consorcio está compuesto por una potente red de universidades, centros de investigación, clústeres empresariales y entidades tecnológicas de primer nivel.

Se incluyen las universidades de Málaga, Granada, Jaén, Córdoba Sevilla y Huelva, junto a agentes de innovación como el BIC Euronova, Innova IRV (Instituto Ricardo Valle de Innovación), la Fundación PTS Granada y onTech Innovation.

Entre las administraciones y entidades públicas figuran la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía (Fundación Progreso y Salud).

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Como fundaciones y centros tecnológicos y empresariales, se ha integrado AI Granada Research & Innovation, cetemet, FIDESOL, Ayesa, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Cámara de Comercio de Linares y Cámaras Andalucía.