Puente tilda de "absurda e infantil" la polémica por la falta de AVE en Málaga esta Semana Santa

La polémica sobre que Málaga no tenga AVE en Semana Santa ha llegado al Congreso de los Diputados. Fue Elías Bendodo, vicesecretario del Coordinación Autonómica del Partido Popular, quien pidió al ministro Óscar Puente que diera explicaciones y solicitara disculpas por los graves retrasos en la línea de alta velocidad (AVE).

Y así lo ha hecho. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el hemiciclo para responder a lo que, a su juicio, es una “falsa, infantil y absurda polémica sobre la línea de alta velocidad". Además de una colección de chascarrillos y bulos": "Aquí se viene a hablar de cosas serias", afirmó el ministro.

Por su parte, Bendodo acusó a Puente de no “tener voluntad constructiva” y le recriminó que “se tarda más en llegar a Madrid en tren que a Moscú en avión”. Ante esto, Puente respondió que “los turistas no llegan mayoritariamente a Málaga en tren”, detallando que un 64% llega en avión, un 10% en coche y solo un 11% en tren.

Por otro lado, el ministro recordó que el servicio ferroviario en Málaga no está completamente suspendido, ya que cada día traslada a 3.500 personas, gracias a los traslados en autobús desde Antequera.

"Cada día, es un día de pérdidas"

El PP andaluz pidió a Puente que buscara alternativas como la creación de un puente aéreo provisional a precio tasado, el uso de Cercanías o la habilitación de servicios de triple ancho. A esto, Puente respondió: “¿Se creen que no hemos pensado en alternativas? ¿Que esto es por capricho? ADIF es la primera interesada en recuperar la vía; cada día es un día de pérdidas. Si no se ha hecho antes es porque física y humanamente es imposible”.

En cuanto a los servicios de ancho variable, Puente indicó que no son viables porque “hay un taller de mantenimiento de Renfe, uno de los más importantes de España, donde ha quedado retenido parte del material rodante necesario para prestar ese servicio y que hasta hoy no se ha podido liberar".

Puente también se refirió al vídeo publicado en redes sociales, en el que explicaba la situación actual y los trabajos en el entorno de Álora. El ministro insistió en que “la obra se terminará lo antes posible”, pero recalcó que no se pueden emplear más medios ni más personal: “se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, con 75 trabajadores”.

Además, lanzó una crítica al PP andaluz, preguntando: “¿Tienen carreteras autonómicas cerradas aún? ¿Han empleado todos los medios a su alcance para repararlas? Yo creo que sí, o tendría que pensar, como ustedes, que quieren castigar a la población malagueña. Su postura es infantil”.

La respuesta del PP

Por su parte Bendodo, lamenta que considere un “chascarrillo poco serio” la desconexión de Málaga por alta velocidad desde hace más de dos meses y cree que lo vergonzoso “es el ministro y sus insultos a los malagueños”.

Así, ha reprochado al ministro socialista que lleve 49 días estudiando una solución para garantizar la conexión directa por tren hasta Málaga, tras el corte del AVE iniciado el 18 de enero a consecuencia del accidente de Adamuz y la posterior caída de un talud en Álora, el 4 de febrero.

Del mismo modo, ha criticado las tres fechas de reapertura incumplidas por parte del Gobierno y la previsión de un año de incertidumbre por delante, con el consecuente perjuicio para usuarios y sectores productivos, marco en el que ha pedido al Ejecutivo que atienda las propuestas del Partido Popular. “Usted ya se ha desahogado lo suficiente en redes sociales. Pase de pantalla y pase a la acción”, ha subrayado el diputado malagueño.

Críticas a las que se suma Feijóo, que se burla de Sánchez y afirma que el presidente "no es capaz de reabrir la línea del AVE Madrid-Málaga, pero sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Ormuz"

Dardos a los medios de comunicación

En su intervención no faltaron las críticas a los medios de comunicación malagueños, a los que Puente parece haber declarado una auténtica guerra mediática.

El ministro recriminó a Bendodo haber llegado al Congreso con “una colección de chascarrillos y bulos”, señalando que estas informaciones “son reproducidas por cierta prensa en Andalucía que trabaja a su servicio”, mencionando cifras como supuestas pérdidas de 1.300 millones de euros.

El reproche no terminó ahí. Puente criticó a algunas cabeceras por “afirmar con desparpajo cifras exageradas” y aseguró que “no hacía falta exagerar tanto”.