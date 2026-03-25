Transporte
Renfe activa en Málaga un plan especial de Cercanías durante la Semana Santa
A lo largo de la semana circularán más de 1.000 servicios de Cercanías, de los que un 14% en la línea C-1 serán especiales en horario nocturno
Renfe ha programado, como cada año con motivo de la Semana Santa, un dispositivo especial de refuerzo en los servicios de Cercanías para atender la movilidad con origen y destino Málaga. En total, la compañía ofrecerá 868.000 plazas en las líneas C-1 y C-2.
Según ha detallado en un comunicado, a lo largo de la semana circularán más de 1.000 servicios de Cercanías, de los que un 14% en la línea C-1 serán especiales en horario nocturno.
Dentro de este dispositivo extraordinario, destacan las frecuencias programadas para la noche-madrugada del miércoles al jueves y del jueves al viernes. En ambos casos, el último tren saldrá de Málaga Centro Alameda a las 02.50 horas y de Fuengirola a las 03.40 horas.
Este refuerzo de la oferta en los trenes de Cercanías de Málaga tiene como objetivo facilitar los desplazamientos entre la capital y los municipios de la costa, además de fomentar el uso del tren como una alternativa eficiente y sostenible, ya que estos servicios funcionan con energía eléctrica con Garantía de Origen 100% renovable.
Más de 50.000 plazas en AVE
Por otro lado, Renfe activó su plan especial para la Semana Santa. La compañía refuerza la conexión Málaga-Madrid con un total de 51.300 plazas y la circulación de 15 servicios diarios —16 los domingos 29 de marzo y 5 de abril—.
Así, desde este martes circularán ocho servicios diarios con origen Madrid; y otros siete, en sentido inverso, con salida de Málaga —ocho los domingos 29 de marzo y 5 de abril—
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