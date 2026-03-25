Las reservas de casas rurales en Málaga para Semana Santa crecen y superan el 82%: "Es un valor refugio. La mayoría de visitantes llega en coche o avión"

Las reservas de casas rurales en Málaga para los días centrales de la Semana (de Miércoles Santo a Domingo de Resurrección) se han incrementado este año con una ocupación que será superior al 82% frente al 73% que se registró el año anterior, según los datos de la plataforma Ruralidays.com. La compañía destaca que este aumento de nueve puntos porcentuales en las reservas han subido "con fuerza" lo que revela, a su junio, que el turismo rural se ha convertido en un "valor refugio" frente a las incertidumbres con el transporte ferroviario y la crisis internacional marcada por la guerra en Irán.

A Málaga le sigue Córdoba (80,5%, un 17% más); Granada (79%, +12%) y Jaén (78% +19%). En general, la ocupación global en Andalucía será de un 78%, ocho puntos más que hace un año.

El primer cliente para estas fechas, por nacionalidades, es el español, con un 34,2%. Le siguen el alemán (25,4%); el británico (17%) y el holandés (3,7%).

Zonas de Málaga más reservadas

"Las zonas más reservadas en la provincia son Torrox, Frigiliana, Antequera y Nerja. En su mayoría, los visitantes buscan pueblos de interior, que estén bien conectados con la costa", comenta el cofundador de Ruralidays, Félix Zea.

La estancia media en una casa rural tiene una ocupación por encima de cinco personas, con un precio de 1.172 euros, lo que arroja un coste medio por persona de 35,3 euros por noche.

"Valor refugio"

En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre el sector turístico esta Semana Santa, Félix Zea afirma que la suspensión de la conexión directa de alta velocidad ferrovia entre Madrid y Málaga no se está notando a este segmento. "El corte de la alta velocidad no nos está afectando, porque nuestros clientes extranjeros vienen en avión, y los españoles lo hacen habitualmente en coche", ha explicado.

Imagen de una casa rural en Frigiliana, en una imagen de la plataforma Ruralidays. / La Opinión

En cuanto a la guerra en Irán, tampoco se percibe de momento un impccto negativo en las reservas. "De hecho, si continúa tendrá un efecto beneficioso para el turismo en países como España en el medio plazo", opina.

El experto justifica esta posibilidad tanto por el desplazamiento de turistas extranjeros que tenían previsto viajar a otros países hacia destinos nacionales como por los españoles "que dejarán de viajar internacionalmente y se quedarán más cerca de casa".

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Ruralidays.com es la principal plataforma de turismo rural en España, con una cartera de más de 2.700 casas disponibles para el alquiler en todas las provincias.