Sentido de pertenencia, talento y formación, las claves del éxito profesional

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado en la mañana de hoy una jornada sobre talento y gestión del éxito empresarial en la que se han analizado, de mano de reputados profesionales y especialistas, las últimas tendencias en la gestión de los recursos humanos en el ámbito de las empresas, que asisten en la actualidad a una auténtica revolución en las relaciones laborales con sus empleados y en las que se han desarrollado nuevas fórmulas de vinculación entre empleadores y trabajadores. Además, el éxito empresarial, la captación y la retención de talento, la digitalización, la automatización de los procesos de contratación, la irrupción de la Inteligencia artificial en la gestión de los RRHH y la descarada apuesta por la innovación, fueron objeto de debate durante la jornada. El evento, presentado y moderado por el redactor jefe de La Opinión de Málaga, José María de Loma, ha tenido lugar en Uppery Club en Guadalmar.

Tiempo de profundas transformaciones

Dio la bienvenida a los asistentes Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, quien afirmó que Málaga es una ciudad que atrae, genera y mantiene el talento. "El talento no se improvisa, necesita liderazgo e igualdad de oportunidades. El mundo va cambiando y hay que cambiar las organizaciones para seguir alojándolo". La concejala señaló que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Málaga, también están en este proceso y están acometiendo en los últimos tiempos "una profunda reestructuración tecnológica, administrativa y de personas".

Alicia Izquierdo / ALEX ZEA

La concejala señaló también que "modernizar no es romper, es poner en valor lo que ya tienes" en una clara apuesta por el personal que trabaja en el consistorio malagueño. Para Izquierdo, "la tecnología no transforma; las que transforman son las personas y no se contempla una innovación sólida sin talento". Indicó que Málaga tiene en la actualidad una gran oportunidad: la de construir organizaciones mejores en el sector privado y en el público, y finalizó su alocución destacando que "el éxito no es solo avanzar; es avanzar generando valor".

Tras la representante municipal subió al estrado Mª Carmen Márquez, diputada delegada de Empleo y Formación de la Diputación Provincial de Málaga. La representante de la institución supramunicipal indicó que la Diputación trabaja con el objetivo de fomentar la empleabilidad a través de tres ideas: conocer el tipo de empresa y de la población: "Solo conociendo esto daremos respuesta a los municipios -indicó- escuchar más a las empresas, conocer el tipo de perfil que necesitan y acompañarlas y asesorarlas. Solo con esto se conseguirá el éxito profesional, que no se construye de forma individual, sino que se hace de la mano de la empresa y de la Administración, generando conexiones entre todos en un magnífico ejemplo de colaboración público-privada", señaló.

Mª Carmen Márquez, / ALEX ZEA

Talento, cultura y formación

Tras las palabras de la representante de la Diputación fue el turno de Toni de la Prieta, director General del Centro de Tecnología Avanzada de Accenture, que compartió escenario con 'Toñi', su alter ego digital con Inteligencia Artificial, en un diálogo en el que se explicó la visión de Accenture, una empresa que tiene 4.000 trabajadores solo en nuestra comunidad autónoma.

"Talento, cultura y formación" son palabras clave para de la Prieta en cualquier organización empresarial, quien señaló que en Accenture solo venden tecnología que han experimentado previamente, "así se genera el impacto y el sentido de pertenencia. Lo que buscamos es una satisfacción; que estés donde quieras estar, así se hace cultura", destacó.

Respecto al talento, Toni de la Prieta comentó que se está asistiendo a un cambio de paradigma en la contratación, se buscan personas con inquietud y que sepan usar las herramientas tecnológicas. "Ahora lo que se valora es el pensamiento crítico, que los trabajadores sepan hacer las preguntas adecuadas y que estén dispuestos a la formación continua, una formación que ha pasado de las aulas al entorno virtual y de inteligencia artificial y donde los compañeros aprenden unos de otros, porque ahora la marca empleadora la construyen las personas desde dentro", aseguró.

Toni de la Prieta y su alter ego "Toñi" / ALEX ZEA

Otro aspecto que se valora mucho son las empresas que generan comunidades: "La comunidad genera las ideas en torno a las necesidades del cliente". De la Prieta recomendó a los jóvenes talentos que cultiven la curiosidad activa, experimenten con la Inteligencia Artificial, desarrollen un pensamiento crítico y busquen empresas que "vivan la Inteligencia Artificial, no solo que la usen y donde la formación sea una oportunidad constante".

Por último, el directivo de Accenture destacó que las empresas que capten el talento no serán las que más tecnología empleen "sino las que tengan una cultura donde la IA sea un dinamizador y no una amenaza".

Acto seguido, el presentador del evento, José María de Loma, tuvo una charla con Pablo Alifano, CEO de Talan, una consultora internacional de tecnología e innovación, fundada en 2002 en Francia, especializada en transformación digital, datos, inteligencia artificial y nube.

El usuario en el centro

Alifano se refirió en su primera intervención al “Systems for People” una forma de entender la tecnología desde el punto de vista humano y que aplican en Talan. "Durante mucho tiempo, los sistemas se diseñaban pensando en procesos o en eficiencia. Hoy sabemos que eso no es suficiente. Si no diseñas pensando en las personas que van a utilizar esos sistemas, la adopción es baja y el impacto también. Por eso, ponemos al usuario en el centro. Diseñamos soluciones que sean intuitivas, útiles y que realmente faciliten el trabajo de las personas. La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés. Y cuando eso ocurre, es cuando realmente se genera valor", aseguró.

Para el CEO de Talan, Málaga reúne una combinación única en Europa y por eso se decidió a abrir sede en nuestra ciudad. "Tiene un ecosistema tecnológico en crecimiento, una fuerte colaboración entre empresas, universidades e instituciones, y una calidad de vida que la hace muy atractiva para el talento internacional. Pero lo más importante es que no solo atrae talento, lo retiene porque los profesionales encuentran proyectos interesantes y un equilibrio personal difícil de igualar".

Pablo Alifano / ALEX ZEA

Preguntado por la manera de dirigir una empresa, Alifano comentó que la manera de liderar ha cambiado: "Antes se esperaba que el líder tuviera siempre la respuesta; ahora es imposible debido a todos los cambios que se producen. El líder está para crear el ambiente para que el equipo tome decisiones y debe aprender a escuchar más que a responder".

El CEO de la empresa francesa destacó que en Talan "hablamos más de transformación positiva que de digital" porque buscan el impacto positivo de la tecnología, y su catálogo de productos ayudan a ser eficientes, entre otros aspectos pueden reducir la factura energética o disminuir tiempos en determinados procesos, y eso "provoca satisfacción en los clientes y consumidores", indicó.

En Talan hay trabajadores de más de 30 nacionalidades."Buscar esa diversidad es lo más importante y genera un valor positivo" en una oficina como la de Málaga "la última en abrir en nuestra empresa pero que es un pilar fundamental para desarrollar nuestra estrategia", concluyó.