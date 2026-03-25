De la Torre culpa al Gobierno por perder la sede aduanera europea

La derrota de Málaga en la carrera por la sede de la Autoridad Aduanera Europea ha desembocado en un choque político inmediato. Francisco de la Torre culpa al Gobierno por no haber respaldado con más claridad la candidatura, mientras Javier Salas le replica que la ciudad acumula oportunidades internacionales fallidas con él como alcalde y le exige una reflexión. Málaga se ha quedado fuera de la elección por albergar la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea. El regidor ha reprochado al Gobierno de España su falta de implicación en la candidatura malagueña. La polémica se ha desatado después de que Málaga no superara la criba previa en el proceso europeo para convertirs en sede de la EUCA, siglas en inglés de la nueva autoridad aduanera comunitaria. En esa selección inicial, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea apostaron por Lille y Roma como finalistas, y finalmente fue la ciudad francesa la elegida.

Francisco de la Torre sostiene que la candidatura malagueña llegó al proceso sin el apoyo político explícito que sí habrían tenido otras ciudades rivales. El alcalde ha lamentado especialmente que el Ejecutivo central no llegara a remitir una carta de manifestación de interés que, según ha recalcado, el Ayuntamiento llevaba dos años reclamando.

A su juicio, ese gesto no equivalía aún a presentar formalmente la candidatura, pero sí habría servido para dejar clara, con mayor antelación, la apuesta de España por Málaga. El regidor ha defendido que se trabajó de manera conjunta en la propuesta, aunque considera que esa falta de movimiento previo ha podido restar fuerza a la ciudad en la fase decisiva.

También ha apuntado al calendario. Según su análisis, otras candidaturas, como la de Francia, se activaron con meses de ventaja, mientras que el impulso político a la propuesta de Málaga llegó prácticamente al límite del plazo.

El alcalde pone como ejemplo el empuje de Francia e Italia

De la Torre ha contrapuesto la actitud del Gobierno español con la implicación mostrada, según sus palabras, por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en favor de las opciones de Lille y Roma.

El alcalde entiende que en una decisión de este nivel no basta solo con presentar una buena oferta técnica. Aunque ha insistido en que la candidatura malagueña era “muy sólida”, también ha dejado claro que en el tablero europeo pesan otros factores, entre ellos la capacidad de cada Estado para defender con decisión a su ciudad aspirante.

Málaga, una candidatura “sólida” que no pasó el corte

Pese al desenlace, De la Torre ha reivindicado los argumentos de Málaga para convertirse en sede de la nueva agencia. Ha recordado que durante la presidencia española del Consejo de la UE se celebraron en la ciudad dos reuniones sobre aduanas, lo que permitió que expertos del sector conocieran directamente sus capacidades y su entorno.

También ha usado como ejemplo la elección de Málaga por parte de Vodafone frente a otras ciudades europeas de peso para albergar uno de sus centros, en una decisión que, según ha subrayado, se tomó por méritos objetivos y no por interferencias bilaterales.

En esa línea, el regidor insiste en que Málaga tenía potencial suficiente para competir con garantías y que la propuesta presentada era, a su juicio, la mejor de todas las concurrentes.

La réplica de Javier Salas: “Todo lo que ha optado Málaga lo ha perdido”

La respuesta del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, no se ha hecho esperar. Salas ha acusado al alcalde de buscar culpables con demasiada rapidez y le ha recordado que “todo lo que se ha presentado Málaga a nivel internacional, estando él de alcalde, lo ha perdido”.

El representante del Gobierno central ha sido especialmente contundente al reclamar a De la Torre una reflexión sobre esa cadena de candidaturas frustradas. A su entender, al alcalde “le ha faltado tiempo” para responsabilizar al Ejecutivo de la derrota de Málaga en esta carrera europea, sin detenerse antes a analizar el balance de la ciudad en este tipo de aspiraciones internacionales.

Salas vincula el revés a la renuncia al Mundial 2030

Javier Salas ha ido un paso más allá y ha señalado que en esta decisión europea también podría haber pesado la reciente renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. En este punto, ha responsabilizado directamente al propio alcalde, al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según el subdelegado, ese paso atrás ha provocado un perjuicio severo para la imagen exterior de la ciudad. De hecho, ha llegado a asegurar que ese movimiento ha causado a Málaga un “daño a nivel internacional irreversible”.

Otra oportunidad internacional que se escapa

La pérdida de la EUCA vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la capacidad de Málaga para convertir en éxito sus grandes aspiraciones internacionales. La ciudad figuraba entre las nueve candidatas que optaban a albergar esta nueva institución europea, junto a Roma, Lille, La Haya, Oporto, Varsovia, Lieja, Bucarest y Zagreb.

Sin embargo, la candidatura malagueña no logró superar la fase preliminar. Tras ese descarte, la pugna definitiva quedó en manos de Lille y Roma, con victoria final para la ciudad francesa.

Una derrota con lectura política inmediata

La caída de Málaga en esta carrera europea no solo supone perder una oportunidad institucional y estratégica. También ha abierto una nueva grieta en el tablero político local, con dos relatos enfrentados: el del alcalde, que cree que ha faltado apoyo del Gobierno de España, y el del subdelegado, que sitúa el foco en la gestión y en el historial de candidaturas frustradas de la ciudad.

La batalla por la sede aduanera europea ha terminado en Lille, pero en Málaga deja ya otra discusión abierta sobre liderazgo, proyección internacional y responsabilidad política.