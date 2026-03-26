Adelante Andalucía propone limitar los precios de alquiler por barrios para no superar 60% del salario

Según el portal inmobiliario Pisos.com, el alquiler se lleva el 60% del salario bruto de una persona en Málaga capital. Con ese motivo, el candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha atendido a la prensa esta mañana para abordar la problemática de vivienda en Andalucía.

"Alguien que cobra 1.000 euros al mes tiene apenas 400 euros para poder llegar a fin de mes, para poder pagar la luz, para poder pagar el transporte, para poder pagar la comida, esto es inaceptable", ha asegurado Rodrigo.

Desde la formación andalucista van a presentar una serie de medidas para limitar los precios de los alquileres que los ligue a los salarios de cada distrito. "Que las familias no puedan destinar más del 20% de sus ingresos brutos a pagar el alquiler. Creemos que es una medida que se puede aplicar, que ya existe un marco legal para eso y lo único que falta es la voluntad política para ponerla en marcha", ha propuesto el candidato al Parlamento.

Estas declaraciones forman parte de una batería de medidas en materia de vivienda que desde Adelante Andalucía se irán lanzando a lo largo de la campaña para "ponerle freno a una de las mayores crisis de este momento y de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, más del 40%, según el CIS".