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Adelante Andalucía propone limitar los precios de alquiler por barrios para no superar 60% del salario

Luis Rodrigo, candidato de Adelante Andalucía por Málaga, encara las elecciones hablando de vivienda

Adelante Andalucía propone limitar precios de alquiler por barrios para no superar 60% del salario

Adelante Andalucía propone limitar precios de alquiler por barrios para no superar 60% del salario / ADELANTE ANDALUCÍA MÁLAGA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Según el portal inmobiliario Pisos.com, el alquiler se lleva el 60% del salario bruto de una persona en Málaga capital. Con ese motivo, el candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha atendido a la prensa esta mañana para abordar la problemática de vivienda en Andalucía.

"Alguien que cobra 1.000 euros al mes tiene apenas 400 euros para poder llegar a fin de mes, para poder pagar la luz, para poder pagar el transporte, para poder pagar la comida, esto es inaceptable", ha asegurado Rodrigo.

Desde la formación andalucista van a presentar una serie de medidas para limitar los precios de los alquileres que los ligue a los salarios de cada distrito. "Que las familias no puedan destinar más del 20% de sus ingresos brutos a pagar el alquiler. Creemos que es una medida que se puede aplicar, que ya existe un marco legal para eso y lo único que falta es la voluntad política para ponerla en marcha", ha propuesto el candidato al Parlamento.

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Estas declaraciones forman parte de una batería de medidas en materia de vivienda que desde Adelante Andalucía se irán lanzando a lo largo de la campaña para "ponerle freno a una de las mayores crisis de este momento y de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, más del 40%, según el CIS".

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