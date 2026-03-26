Adjudicado el desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba tras 16 años paralizado

Adjudicadas las obras del desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba, dentro del proyecto de conversión en autovía del Eje Málaga-Campillos-Ronda, que permaneció paralizado durante 16 años.

La UTE conformada por Grupo Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora ha sido la adjudicataria de este proyecto, que abarca un tramo de 4,2 kilómetros, por un total de 50.455.538 euros.

Autovía de doble sentido

El proyecto incluye la construcción de una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido y un nuevo viaducto de 250 metros sobre el río Grande, una de las infraestructuras clave para adaptar el trazado a las condiciones del terreno. Además, se instalará una nueva glorieta en Pizarra para conectar el tramo con la actual carretera, y se prevé la futura conexión con el siguiente tramo de autovía, Cerralba-Zalea, que se encuentra en fase de redacción.

La futura infraestructura, que será diseñada para soportar altos volúmenes de tráfico, contará con una mediana de 10 metros, arcenes de 2,5 metros en el exterior y 1 metro en el interior, lo que permitirá una mayor fluidez y seguridad del tráfico.

Las obras se enmarcan dentro del Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad impulsado por la Junta de Andalucía, con una inversión de más de 300 millones de euros, que contempla también otros proyectos de infraestructuras viales en toda la comunidad autónoma.

Proyecto obsoleto desde 2010

Con este proyecto se revitalizará un tramo que se había quedado obsoleto y sin ejecutar desde 2010. La reactivación definitiva se produjo en 2024, con la actualización técnica y ambiental del proyecto, lo que permitió licitar las obras que serán financiadas con fondos propios de la administración andaluza.

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La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que la reactivación de este proyecto es una "apuesta decidida del Gobierno de Juanma Moreno para rescatar una autovía fundamental para la economía y la movilidad de los municipios del Valle del Guadalhorce".