El Aeropuerto de Málaga roza los 6.000 vuelos en Semana Santa, menos que en 2025

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol afrontará una intensa Semana Santa 2026 con un total de 5.996 vuelos programados entre el viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril, según los datos previstos para estas fechas. La cifra supondrá un ligero descenso respecto a la Semana Santa de 2025, cuando se registraron 6.040 operaciones.

Del total de movimientos previstos este año, 1.216 serán nacionales y 4.780 internacionales, lo que volverá a confirmar el peso del mercado exterior en la infraestructura malagueña. Así, cerca de ocho de cada diez vuelos programados durante este periodo tendrán conexión con destinos fuera de España.

Los días de mayor actividad en el Aeropuerto de Málaga se concentrarán en el tramo central y final de la Semana Santa. En concreto, el lunes 6 de abril será la jornada con más tráfico aéreo, con 580 vuelos programados, seguido del viernes 3 de abril, con 576, y del jueves 2 de abril, con 575.

También destacará el primer fin de semana de la operación, con 496 vuelos previstos el viernes 27 de marzo, 467 el sábado 28 y 555 el domingo 29, unas cifras que anticiparán un notable movimiento de viajeros tanto de entrada como de salida.

En comparación con 2025, la programación será muy similar, aunque algo más moderada. El año pasado, los días de más tráfico fueron el viernes 11 de abril, con 566 vuelos, y el sábado 19 de abril, con 560, dentro de un calendario de Semana Santa más tardío.