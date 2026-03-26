Economía
El Ayuntamiento de Málaga realiza 852 millones de euros de pagos presupuestarios en 2025
El remanente de tesorería positivo asciende hasta los 102,44 millones de euros. En cuanto al resultado presupuestario, ha presentado de nuevo un saldo positivo de 105,91 millones de euros
El Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos y el consorcio de la Orquesta, excluidas empresas y fundaciones municipales, realizaron, como suma de todos sus capítulos presupuestarios, pagos por valor de más de 852 millones de euros a lo largo del pasado año, según se recoge en la liquidación del presupuesto municipal correspondiente a 2025, ya aprobada mediante resolución y de la que se ha dado cuenta en el Pleno del mes de marzo celebrado hoy. Este importe supone un incremento de cerca del 13% con respecto a 2024.
La liquidación también ofrece los datos del Consistorio malagueño al cierre del ejercicio económico relativos a remanente y resultado presupuestario. En esta ocasión, vuelve a arrojar remanente de tesorería y resultado presupuestario positivos.
En concreto, el remanente de tesorería positivo asciende hasta los 102,44 millones de euros. Y en cuanto al resultado presupuestario, ha presentado de nuevo un saldo positivo de 105,91 millones de euros, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
En cuanto a ejecución presupuestaria, si se tiene en cuenta el presupuesto definitivo, que incluye los importes iniciales y las modificaciones que se han ido incorporando a lo largo del año, en base los modelos establecidos en la instrucción de contabilidad, la ejecución del presupuesto consolidado del Ayuntamiento, organismos y consorcio en lo que respecta al apartado de gastos se ha situado en un 74,73%.
No obstante, si se tiene en cuenta el presupuesto inicial (sin contabilizar modificaciones), el Ayuntamiento, las áreas, organismos y consorcio --sin empresas-- contaban con 905 millones de euros y ha cerrado el año con 920 millones de euros facturados, lo que supone un 101,74%% de ejecución sobre el presupuesto inicial.
En cuanto a inversiones de todo el holding municipal, sin empresas, en base a este mismo criterio, de un presupuesto inicial de unos 130 millones se han reconocido obligaciones de 116,2 millones, lo que supone una ejecución de las inversiones del 89%. Estos 116 millones suponen cerca de nueve millones más que respecto a 2024.
En este mismo sentido, Gerencia de Urbanismo contaba con un presupuesto total inicial de 97,61 millones de euros y ha facturado un total de 72,36 millones de euros (un 74%); y el Instituto Municipal de la Vivienda registraba 35,88 millones de presupuesto inicial y el importe facturado ha sido de 27,81 millones de euros (77,49%).
Por otro lado, el Ayuntamiento ha obtenido un ahorro neto (el ahorro neto es un concepto legal que compara ingresos y gastos corrientes) de 129,48 millones de euros el pasado 2025.
Asimismo, respecto al total de los ingresos, a nivel consolidado --Ayuntamiento, organismos y consorcio-- y sobre presupuesto definitivo, se han ejecutado en un 76,63%.
En concreto, el porcentaje de cobro de ingresos corrientes únicamente del Ayuntamiento ha alcanzado, según el informe de la liquidación, el 95,86% en lo relativo a impuestos, transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. Por último, el pasado año, el volumen de fraccionamientos y aplazamientos superó los 12,16 millones de euros.
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