El Ayuntamiento media con la propiedad de la avenida de Europa 15 para evitar el desahucio de los inquilinos

El Ayuntamiento de Málaga se ha implicado en el problema de las familias del número 15 de la avenida de Europa, cuyos inquilinos han denunciado que están en riesgo de desahucio, pese a llevar en algunos casos hasta cinco generaciones, tras la compra de 22 de las 28 viviendas del bloque de los años 50, por la empresa malagueña Geslau.

Este jueves, a raíz de una moción en el pleno ordinario de marzo, en la que el grupo Con Málaga pedía, entre otros puntos, la intervención urgente del Ayuntamiento "para garantizar la renovación de los contratos", el alcalde Francisco de la Torre ha confirmado la mediación municipal. En concreto, destacó que la está llevando a cabo el concejal de Vivienda, Francisco Pomares. Además, el propio alcalde ha hablado ya dos veces con la empresa.

Vecinos del bloque de la Avenida de Europa y miembros del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, este mes. / A.V.

Conversaciones con el IMV

A este respecto, Francisco Pomares informó de que Geslau, que ha adquirido 22 de las 28 viviendas del bloque (el resto son propietarios), ha manifestado su intención de arreglar, el edificio, instalar un ascensor y mejorar la accesibilidad, "y eso conlleva subir los alquileres". Como detalló, de las 22 viviendas adquiridas por Geslau, hay 6 con alquileres de renta antigua de unos 90 euros a las que no les afectaría la situación, además de una vivienda vacía, otra "ocupada" y el resto, 14, con rentas que rondan los 400 euros.

Por este motivo, el Instituto Municipal de la Vivienda ha pedido a la empresa, en primer lugar, "que mantenga si es posible a los inquilinos, una vez reformadas las viviendas, siempre que haya acuerdo y cumpliendo la ley de arrendamientos". Y, en segundo lugar, que el nuevo alquiler esté siempre marcado "por el sistema de referencia de precios del alquiler del Ministerio de la Vivienda".

Vecinos del 15 de la avenida de Europa y miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, el verano pasado. / A.V.

Francisco Pomares recalcó que "nos consta la voluntad de la promotora, que lo está estudiando". El concejal de Vivienda aprovechó para ponerse "a disposición de las familias afectadas con todos los recursos que tenga el IMV".

Antes de la presentación de la moción, intervino en nombre de los inquilinos Jessica Muñoz, quien expresó su angustia por tener que abandonar el piso con una hija pequeña y no encontrar pisos en venta o alquiler ni en Málaga ni en la provincia. "Ninguna persona debería estar en la tesitura de elegir entre un techo y comer", manifestó, al tiempo que criticó que "la vivienda en Málaga se está poniendo inaccesible para la clase obrera", y denunció que se debe a un modelo de ciudad pensado "para extranjeros ricos".

Un momento de la manifestación en la Carretera de Cádiz para pedir la paralización de la expulsión de inquilinos del número 15 de la avenida de Europa. / L. O.

La manifestación del día 14

Como informó este periódico, la situación de estos vecinos de la avenida de Europa fue el elemento principal de la última manifestación por la vivienda del pasado 14 de marzo, convocada por el Sindicato de Inquilinas en Inquilinos de Málaga.

De hecho, el lema más repetido durante la marcha, que tuvo lugar por la Carretera de Cádiz, fue “Casas para vivir: el 15 de la Avenida de Europa no se toca”.