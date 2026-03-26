Vivienda
El Ayuntamiento media con la propiedad de la avenida de Europa 15 para evitar el desahucio de los inquilinos
El IMV pide a la empresa propietaria de 22 de las 28 viviendas que mantenga a los inquilinos tras la reforma, y que el nuevo alquiler siga el sistema de referencia de los precios de alquiler del Ministerio de la Vivienda
El Ayuntamiento de Málaga se ha implicado en el problema de las familias del número 15 de la avenida de Europa, cuyos inquilinos han denunciado que están en riesgo de desahucio, pese a llevar en algunos casos hasta cinco generaciones, tras la compra de 22 de las 28 viviendas del bloque de los años 50, por la empresa malagueña Geslau.
Este jueves, a raíz de una moción en el pleno ordinario de marzo, en la que el grupo Con Málaga pedía, entre otros puntos, la intervención urgente del Ayuntamiento "para garantizar la renovación de los contratos", el alcalde Francisco de la Torre ha confirmado la mediación municipal. En concreto, destacó que la está llevando a cabo el concejal de Vivienda, Francisco Pomares. Además, el propio alcalde ha hablado ya dos veces con la empresa.
Conversaciones con el IMV
A este respecto, Francisco Pomares informó de que Geslau, que ha adquirido 22 de las 28 viviendas del bloque (el resto son propietarios), ha manifestado su intención de arreglar, el edificio, instalar un ascensor y mejorar la accesibilidad, "y eso conlleva subir los alquileres". Como detalló, de las 22 viviendas adquiridas por Geslau, hay 6 con alquileres de renta antigua de unos 90 euros a las que no les afectaría la situación, además de una vivienda vacía, otra "ocupada" y el resto, 14, con rentas que rondan los 400 euros.
Por este motivo, el Instituto Municipal de la Vivienda ha pedido a la empresa, en primer lugar, "que mantenga si es posible a los inquilinos, una vez reformadas las viviendas, siempre que haya acuerdo y cumpliendo la ley de arrendamientos". Y, en segundo lugar, que el nuevo alquiler esté siempre marcado "por el sistema de referencia de precios del alquiler del Ministerio de la Vivienda".
Francisco Pomares recalcó que "nos consta la voluntad de la promotora, que lo está estudiando". El concejal de Vivienda aprovechó para ponerse "a disposición de las familias afectadas con todos los recursos que tenga el IMV".
Antes de la presentación de la moción, intervino en nombre de los inquilinos Jessica Muñoz, quien expresó su angustia por tener que abandonar el piso con una hija pequeña y no encontrar pisos en venta o alquiler ni en Málaga ni en la provincia. "Ninguna persona debería estar en la tesitura de elegir entre un techo y comer", manifestó, al tiempo que criticó que "la vivienda en Málaga se está poniendo inaccesible para la clase obrera", y denunció que se debe a un modelo de ciudad pensado "para extranjeros ricos".
La manifestación del día 14
Como informó este periódico, la situación de estos vecinos de la avenida de Europa fue el elemento principal de la última manifestación por la vivienda del pasado 14 de marzo, convocada por el Sindicato de Inquilinas en Inquilinos de Málaga.
De hecho, el lema más repetido durante la marcha, que tuvo lugar por la Carretera de Cádiz, fue “Casas para vivir: el 15 de la Avenida de Europa no se toca”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
- Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
- Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
- El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente