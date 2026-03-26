"La más brutal que vais a ver": esta heladería de Málaga ofrece su torrija gigante de pistacho "del tamaño de una tarta"

Una de las heladerías más famosas de Ciudad Jardín, Frágola, se ha impregnado de lleno con el ambiente de la Semana Santa y ha creado su propia versión de uno de los dulces más típicos de estas fechas, la torrija, creando su propio bocado XXL con un interior jugoso y una cobertura repleto de salsa de pistacho.

"Es la torrija de pistacho más brutal que vas a ver esta Semana Santa", aseguran sus propios clientes a través de las redes sociales, que afirman que es "tan grande y cremosa que parece una tarta".

Una torrija de pistacho con interior jugoso y sabor a azúcar, canela y crema

Una creación que se caracteriza por su interior calado y su textura crujiente por fuera, además de su sabor a azúcar y canela, y su intensa crema de pistacho que "te explota en la boca".

Este dulce que se ha convertido en uno de los productos más pedidos del local se puede adquirir por apenas 6 euros y es perfecta para compartir entre varias personas ante su gran tamaño.

La torrija "más grande que una mano" que triunfa en Ciudad Jardín

"Es más grande que mi mano", aseguran sorprendidos sus propios clientes, que señalan que esta no es una torrija cualquiera, sino que es "otro nivel".

Pero este no es el único producto de Cuaresma que ofrece la heladería, sino que entre su carta destaca su helado de torrija, otro de los grandes atractivos del local, que se suma a otros sabores especiales como el de panetone de pistacho, el de galletitas de limón o el de 'Loka'.

Helado de torrija y otros sabores especiales en Frágola

Entre su amplia oferta de helados también se encuentran especialidades como Kinder, Oreo, chocolate Jungly, Pantera Rosa, carrot cake, tarta de queso y barritas de Kinder, entre otras muchas.

Unos helados que se suman al resto de dulces que oferta este negocio, como sus pasteles artesanos, sus tartas de queso de diferentes sabores o su volcán Dubai de pistacho, repleto de crema de pistacho en su interior.

Todo ello se puede disfrutar en su local de la calle Jerez Perchet número 14 de Málaga, en Ciudad Jardín, de lunes a jueves de 12.00 a 00.00 horas, viernes y sábado de 12.00 a 1.00 horas, y domingo de 12.00 a 00.30 horas.