Sucesos
Encuentran el cadáver de un hombre en la plaza Camas
El cuerpo, encontrado en uno de los bancos de la plaza, no presenta indicios de violencia
MÁLAGA
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en la plaza Camas, de la capital malagueña, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Aún se desconocen las causas del fallecimiento, pero estas fuentes han indicado que no hay indicios de violencia.
El cuerpo se ha encontrado en uno de los bancos de la plaza, y ya se ha activado el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver.
- Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
- Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
- Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
- El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente