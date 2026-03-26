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Encuentran el cadáver de un hombre en la plaza Camas

El cuerpo, encontrado en uno de los bancos de la plaza, no presenta indicios de violencia

Plaza de Camas Málaga capital

Plaza de Camas Málaga capital / EUROPA PRESS - Archivo

La Opinión

MÁLAGA

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en la plaza Camas, de la capital malagueña, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento, pero estas fuentes han indicado que no hay indicios de violencia.

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El cuerpo se ha encontrado en uno de los bancos de la plaza, y ya se ha activado el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver.

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