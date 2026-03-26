El centro catalán Eurecat ya trabaja desde el PTA de Málaga con más de 300 empresas tecnológicas andaluzas

El centro tecnológico de origen catalán Eurecat, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ubicado en Málaga, trabaja ya como aliado tecnológico de más de 300 empresas andaluzas mediante el impulso de tecnologías avanzadas en ámbitos como la descarbonización, la movilidad y la digitalización, con aplicación en sectores estratégicos para Andalucía, como el aeroespacial, la salud y la agricultura.

Eurocat desembarcó en el PTA en 2023 con la creación de una unidad conjunta con la Fundación Innova IRV (Eurecat Innova) para explotar las capacidades complementarias entre las dos instituciones.

Desde ese momento, Eurecat ha ampliado su equipo con expertos y capacidades en ámbitos como las tecnologías digitales avanzadas, la ciberseguridad, la descarbonización, los semiconductores y la robótica, con el objetivo de reforzar su despliegue en el territorio y contribuir a su progreso mediante el desarrollo y la escalabilidad de la tecnología.

"Estamos muy cerca del mercado para anticipar y aportar soluciones tecnológicas que respondan a los retos complejos que afrontan las empresas y la sociedad, en un contexto de cambios acelerados", ha explicado este jueves la directora de Eurecat Andalucía, Verónica Ramírez del Valle.

Campos de acción de Eurecat

En concreto, Eurecat está facilitando al tejido empresarial e industrial andaluz el acceso a equipos y a capacidades multitecnológicas e infraestructuras avanzadas en ámbitos estratégicos, como la inteligencia artificial (IA) y la cuántica, la microelectrónica y la ciberseguridad, el hidrógeno verde y la descarbonización, y la movilidad sostenible.

Este centro tecnológico ha materializado una red de colaboración con agentes del ecosistema de conocimiento e innovación andaluz, como el Railway Innovation Hub (RIH), la Universidad de Málaga, Fidesol y Cetemet, entre otros, además de mantener una alianza con Innova IRV desde su implantación en Málaga.

"Colaboramos con los diversos agentes del ecosistema andaluz para maximizar el impacto positivo de la innovación tecnológica, situando a las empresas en el centro", destaca Ramírez del Valle.

La directora de Eurecat Andalucía, con sede en el PTA de Málaga, Verónica Ramírez del Valle. / La Opinión

La sede de Eurecat en Málaga ha desplegado también una Oficina Acelera Pyme, enmarcada en la iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública desarrollada per Red.es, para apoyar la transformación digital del tejido empresarial, con el objetivo de impulsar su competitividad mediante la adopción de tecnologías digitales.

La oficina está concebida para acercar capacidades tecnológicas, acompañamiento especializado y herramientas de innovación a las empresas del territorio.

Innovación tecnológica cercana al territorio

Para seguir ampliando su alcance, el director general de Eurecat, Xavier López, la directora de Eurecat Andalucía y el director de Ecosistemas del centro tecnológico, Gabriel Anzaldi, se han reunido este mes de marzo con administraciones y agentes del ecosistema de la innovación y empresarial andaluz.

En concreto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director general de Eurecat han firmado un convenio de colaboración estratégica para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en el marco del centro demostrador de inteligencia artificial urbana iQuantum.

El acuerdo permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana, la sostenibilidad, el análisis avanzado de datos urbanos, la innovación empresarial o la transferencia tecnológica. Asimismo, facilitará la puesta en marcha de proyectos piloto, pruebas de concepto y programas de colaboración con empresas, universidades y centros de investigación vinculados al entorno tecnológico de la ciudad.

Reuniones con el Ayuntamiento de Málaga

Por otra parte, los directivos de Eurecat se han reunido con el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, y se han entrevistado también con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con el director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Antonio Quirós.

En el ámbito empresarial, les representantes de Eurecat se han reunido con el director general de Endesa Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, y con el director de Relaciones Institucionales de la compañía.