Varios colectivos piden mantener el uso cultural del antiguo Cine Carranque

La asociación vecinal Proyecto Carranque y la Asociación DignificArte han vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga la conversión de antiguo Teatro Cine Carranque, un inmueble privado en la plaza de Pío XII, en un centro cultural multidisciplinar, gestionado de forma cooperativa por los dos colectivos.

El Teatro Cine Carranque se inauguró en diciembre de 1959 en la plaza central de la recién nacida barriada de Carranque y cerró sus puertas en 1981. Sin embargo, el recinto se siguió usando para mítines y reuniones.

Sendos incendios en 1984 y 1986 dejaron el inmueble en muy mal estado, hasta que se recuperó gracias a que el Ayuntamiento, en 1991, lo alquiló al propietario, para que funcionara como remodelada sala de ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Con el traslado de la sala a El Ejido, el pasado 31 de octubre finalizó el alquiler, después de 34 años.

Visita de vecinos de Carranque a la antigua sala de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el año pasado, antiguo Teatro Cine Carranque. / Proyecto Carranque

La rehabilitación municipal, que estuvo a cargo del arquitecto Salvador Moreno Peralta en 1990, dejó un equipamiento con una superficie disponible de 800 m2 e incluye una sala de grabación y tres salas pequeñas para las secciones de cuerda, viento y percusión.

Una ‘Caja Blanca’ para el distrito

Rosa Valera, vecina de Carranque y miembro de la asociación vecinal Proyecto Carranque, resaltó el buen estado de las instalaciones: «está todo para meterse y hacer actividades».

Como explicó el responsable del colectivo vecinal, Juan Carlos Campoy, la propuesta de las dos asociaciones pasaría por convertir este equipamiento en «una Caja Blanca» para el barrio y para el Distrito de la Cruz del Humilladero.

En concreto, la propuesta enumera actividades como música en vivo y ensayos abiertos; talleres de formación artística; programación juvenil e intergeneracional; exposiciones artísticas y visuales; ciclos temáticos y conferencias; actividades educativas con centros escolares, así como cesión a colectivos sin ánimo de lucro.

El edificio del antiguo Teatro Cine Carranque tiene un tamaño considerable. / A.V.

Juan Carlos Campoy señaló además que la sugerencia se puso en marcha ante la posibilidad de que el equipamiento desaparezca para dar lugar a pisos. «Nos llega ese rumor y si miras por el barrio, muchos locales comerciales van a ser viviendas», indicó a este diario.

Para el responsable de Proyecto Campoy, si este fuera el destino final del inmueble, se perdería una de las principales «señas de Carranque», además de un equipamiento cultural que, con algún periodo de interrupción, pronto cumplirá 70 años.

El responsable vecinal incidió, por otro lado, en que el Ayuntamiento podría hacerse con el espacio de nuevo, bien mediante una renovación del alquiler o con lo que considera la mejor opción: una permuta. «Eso sería lo deseable, porque hablamos de un Ayuntamiento que presume de beneficios, y ese dinero que sobra, ¿por qué no se usa en mejorar las obras?», se preguntó.

Un cartel recuerda el emplazamiento del antiguo Teatro Cine Carranque, en la plaza de Pío XII. / A.V.

Comisión de Cultura

La idea de los vecinos fue recogida por el grupo municipal Con Málaga en la Comisión de Cultura de septiembre del año pasado.

El único punto de la moción planteaba que el Consistorio se comprometía a atender la petición de los vecinos «y a garantizar» que el antiguo Teatro Cine Carranque «se transforme en un equipamiento cultural y social para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de esta barriada y de la ciudad».

Otra vista de parte de las instalaciones de la que fuera sala de ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en el antiguo Teatro Cine Carranque. / Proyecto Carranque

La concejala de Cultura, Mariana Pineda, justificó el voto en contra del grupo popular en que, en ese momento, el Área de Cultura estaba en conversaciones con la propiedad, que estaba «reflexionando sobre cuál es su uso».

Esta semana, y pese a haberse tratado hace seis meses en la mencionada comisión, fuentes municipales informaron de que no habían recibido «de forma oficial» el proyecto de las dos asociaciones, y que cuando Cultura tenga conocimiento, «estudiarán la propuesta».