Los estudiantes Ruth García y C. Daniel Goncalves, ganadores de los premios de la empresa malagueña Airzone

La empresa malagueña Airzone ha celebrado la gala de entrega de galardones de la III edición de los Premios Airzone. El evento, que tuvo lugar el 19 de marzo, se celebró en el salón de actos de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga y reunió a más de 250 profesionales y universitarios interesados en la construcción sostenible, según comunicó la firma en una nota de prensa.

Estos galardones se enmarcan en la Cátedra Airzone de Innovación y Gestión Inteligente en la edificación para la transición verde de la Universidad de Málaga (UMA).

La estudiante y recién egresada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Ruth García, recibió el Primer Premio en la categoría Arquitectura por su proyecto ‘Building Care UPM: Espacio para el cuidado de la salud mental en el entorno universitario’.

Por su parte, el estudiante Carlos Daniel Goncalves, recién graduado por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, recibió el Primer Premio en la categoría Ingeniería por el proyecto ‘Análisis de eficiencia energética y ventilación en colegios de educación primaria’. Ambos reconocimientos fueron valorados con un cheque de 2.500 euros.

Más premiados por su talento

Además, los estudiantes Daniel Sánchez y María Cristina Navas fueron merecedores del segundo y tercer galardón en la categoría Arquitectura valorados en 500 euros y 300 euros, respectivamente; mientras que José Ramón Morales y José Víctor Segado recibieron la misma compensación, pero en la categoría Ingeniería.

Por otro lado, Enrique Ortiz, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, recibió la Mención Especial DERMS valorada en 1.000 euros, por la impecable gestión de la demanda energética en su proyecto ‘Impacto de la flexibilidad en el mercado eléctrico’.

Premiados en la segunda edición de los Premios Airzone. / La Opinión

El número de candidaturas procedentes de universidades de toda España batió récords en esta edición sumando un total de 109 entregas, respecto a los 72 presentados en la edición anterior. Este hecho pone de manifiesto el creciente interés por alcanzar un parque de edificios eficiente, sostenible y asequible entre los talentos más jóvenes, y progreso evidente en el desarrollo del evento.

Un jurado de prestigio

El jurado profesional de los Premios de Airzone, encargado de seleccionar los proyectos ganadores estuvo formado por el director de Delmar Ingeniería, Miguel Delgado; el doctor Ingeniero Industrial, Santiago Calero; el doctor arquitecto, editor y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Málaga, Ferrán Ventura; el socio y fundador de Binarq Arquitectura, Fernando Tortajada; la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), Marta San Román; la directora general de Mercados de Airzone, M.ª Carmen González; y el director del departamento de Calidad de Producto y Energía de Airzone, José Miguel Peña.

Todos ellos celebraron con un coctel networking el cierre de la tercera edición de los Premios Airzone junto a los ganadores y finalistas, así como con el resto de invitados al evento.

Noticias relacionadas

Fachada de Airzone, en el PTA de Málaga. / La Opinión

Con iniciativas como los Premios Airzone, la empresa, líder en soluciones para el control de la climatización, confirma su apuesta por las nuevas generaciones de arquitectos e ingenieros que lideran la transición hacia una construcción más responsable, lo que es una muestra más del compromiso de la empresa por catalizar el cambio en el sector, respaldando a quienes hoy ya están diseñando los edificios sostenibles y eficientes del mañana.