La Fiscalía de Málaga pide la absolución para los acusados por el caso del crecepelo suministrado a niños

La Fiscalía de Málaga ha solicitado una sentencia absolutoria para las cuatro personas acusadas en el caso de los 21 niños de Andalucía, Cantabria y Comunidad Valenciana afectados por hipertricosis, enfermedad que provoca el crecimiento de vello por todo el cuerpo, después de que se les suministrara por error minoxidil en lugar de omeprazol.

El juicio, que todavía no tiene fecha fijada, se celebrará en un juzgado de lo Penal en Málaga y en el banquillo de los acusados se sentarán cuatro personas, según han informado a EFE fuentes judiciales.

En el escrito provisional del ministerio público, el fiscal considera que los acusados no son responsables de ninguna infracción penal y por ello procede una sentencia absolutoria, aunque hay varias acusaciones particulares que sí acusan.

Durante la instrucción el fiscal ya solicitó el archivo al considerar que no existía base probatoria para formular acusación contra las cuatro personas investigadas sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponder, pero el Juzgado de Instrucción número 1 acordó la apertura de juicio oral el pasado julio de 2025.

Menores afectados en Andalucía, Cantabria y Valencia

En total se vieron afectados 21 menores, con edades comprendidas entre los dos meses y los siete años, residentes de las comunidades de Cantabria, Valencia y Andalucía.

Ante la posibilidad de que el minoxidil pudiera producir efectos secundarios a medio plazo el fiscal solicitó durante la instrucción que por las diferentes consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas afectadas se informara sobre si los menores, transcurridos dos años desde los hechos presentaban algún efecto adverso, algo que no ha ocurrido.

El fiscal mantiene en su escrito que de los informes forenses se desprende que las lesiones sufridas tan solo necesitaron una primera asistencia facultativa y seguimiento de curso de la lesión.

Tras esos dos años, las diferentes Consejerías de Sanidad de las tres comunidades afectadas informaron que no han tenido complicaciones o efectos secundarios derivados mas allá del crecimiento del vello.

A muchos de los menores les han quedado como secuelas una ligera hipertricosis (enfermedad que se caracteriza por crecimiento excesivo del vello por todo el cuerpo) con un perjuicio estético ligero o moderado, según recoge el escrito de la acusación pública.

Delitos contra la salud pública y negligencia profesional

El instructor acordó la apertura de juicio oral contra estas cuatro personas después de haber sido acusadas por los delitos contra la salud pública y negligencia profesional con resultado de lesiones por las representaciones de los menores afectados.

Durante la investigación la causa se concretó contra la empresa que etiquetó el producto y cuatro personas relacionadas con esta, el administrador único, el director técnico y dos trabajadores.

El fiscal señala que durante 2019 hubo un error en el envasado al haberse introducido en la sala de manipulación de compuestos químicos de la empresa investigada, minoxidil y no omeprazol.

Debido a ello se procedió a etiquetar como omeprazol, minoxidil en varios lotes que fueron distribuidos en Cantabria, Valencia y Andalucía. Los mencionados lotes fueron entregados a diferentes farmacias que, con el mencionado compuesto, elaboraron fórmulas magistrales para el tratamiento de los reflujos gástricos de bebés y niños de corta edad.

Síndrome del hombre lobo

Este procedimiento se inició mediante una denuncia de la Fiscalía el 19 de diciembre de 2019 cuando se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de niños de muy corta edad afectados por hipertricosis. Esta enfermedad también es conocida como el síndrome del hombre lobo.

Tras la denuncia de la Fiscalía, la investigación se centró en el representante y administrador único de la farmacéutica afectada, el director técnico de la empresa antes mencionada y los dos empleados directamente encargados de la manipulación de los principios activos.

Acusaciones

Una de las acusaciones particulares acusa a los cuatro investigados por un delito contra la salud pública/negligencia profesional con resultado de lesiones y les pide tres años de prisión, además de 20.000 euros de indemnización.

Los abogados de cuatro de los menores acusan solo a la empresa y a su administrador por los delitos contra la salud pública mientras que otros ocho acusan al anterior, a la empresa y al técnico por un delito continuado contra los derechos de los consumidores en concurso con delitos de lesiones leves por imprudencia.

Otros letrados, que representan a otros siete niños, acusan a estos mismos dos acusados y a la sociedad, pero por un delito contra la salud pública (por alteración de medicamento) y siete delitos leves de lesiones.

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Las penas para los dos principales acusados oscilan entre cinco años de cárcel y multa, mientras que para los otros dos la petición es de tres años de prisión.