Así funciona la nueva tarjeta sanitaria virtual que los malagueños podrán usar desde ese jueves

La sanidad andaluza avanza en su proceso de digitalización. Desde este jueves, los malagueños podrán retirar medicamentos en farmacias e identificarse en los centros médicos utilizando únicamente sus teléfonos móviles gracias a la nueva tarjeta sanitaria virtual, que entra en funcionamiento este 26 de marzo.

La tarjeta sanitaria deja de ser solo física y se transforma también en un Código QR de alta seguridad que los usuarios podrán llevar siempre consigo en su móvil o tablet y que permitirá realizar todas sus gestiones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Además, los padres podrán disponer también en sus teléfonos de las tarjetas de sus hijos menores, facilitando así la conciliación y la organización familiar.

"Hoy, Andalucía da un paso de gigante en su camino hacia la vanguardia y vuelve a ser pionera en España", aseguraba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el acto de presentación de la nueva tarjeta que tuvo lugar la semana pasada en una farmacia de Sevilla.

¿Dónde se guarda?

La nueva tarjeta sanitaria virtual del SAS estará operativa a través de tres vías diferentes: la Carpeta Ciudadana y de las apps Salud Andalucía y ClicSalud+. "Con esta tarjeta, eliminamos fronteras burocráticas innecesarias y demostramos que Andalucía camina hacia el papel cero con una digitalización segura", afirmó Sanz, que resaltó que el móvil o la tablet será la "llave de entrada" a la sanidad pública.

El consejero recordó también que, aunque se active la versión digital, la tarjeta física seguirá siendo compatible.

¿Cómo activarla?

La activación de la tarjeta sanitaria virtual se puede realizar con identificación segura (certificado digital, DNIe o Cl@ve) en la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+.

Una vez activada, se puede guardar en la aplicación de Salud Andalucía, sin necesidad de volverse a autenticar. Esta opción no está disponible en el uso de la web de ClicSalud+, según indica la Consejería en su página web.

Cuando se quiera hacer uso de la misma, se generará un código QR de duración temporal (24 horas) que habrá que mostrar en el centro sanitario o en la farmacia. El código QR incluye los mismos datos que la banda magnética de la tarjeta física para garantizar su lectura en todo el territorio nacional.

En caso de pérdida o cambio de dispositivo móvil, puede bloquear (temporalmente) o anular (de forma definitiva) la tarjeta desde la aplicación Salud Andalucía, ClicSalud+ o en su centro de salud.

Estrategia de Salud Digital 2030

Este avance es fruto de la alianza entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y forma parte de un proyecto "mucho más ambicioso": la digitalización transversal de la Administración pública andaluza.

Entre las principales metas de la Consejería de Sanidad se encuentra la integración de todas las plataformas de salud en una única -SaludResponde+- para facilitar los trámites al ciudadano. También trabaja en un canal con el ciudadano a través de WhatsApp, que sustituirá a los antiguos SMS por una vía más clara, segura y cercana, para informar sobre citas y noticias de salud.

Otras medidas

Además, se va a activar la Sala Virtual de Espera, "un sistema innovador” que se activa en picos de alta demanda para garantizar que el portal ClicSalud+ y la Ventanilla Electrónica del Profesional (VEC) “nunca se caigan", destacó el consejero. Asimismo, señaló la implementación del Distrito Sanitario Virtual, de manera que, si no hay cita en su centro de salud, el sistema le ofrezca una alternativa.

La digitalización también beneficiará a los profesionales sanitarios con otras aplicaciones como la automatización de las tareas burocráticas para que "los médicos y enfermeros tengan menos carga de papeleo y más tiempo para lo que realmente importa: la atención directa y el cuidado de los pacientes".

Todas estas medidas forman parte de la Estrategia de Salud Digital 2030 (ESDA), aprobada recientemente, que cuenta con una inversión de más de 316 millones de euros iniciales con el propósito de "impulsar la transformación digital de la organización sanitaria andaluza, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y modernizando la prestación de servicios".