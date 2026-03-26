El Gobierno pide "tranquilidad" al turismo de Málaga y acusa a la Junta de alimentar la polémica por la falta de AVE

La cruzada política por la ausencia de AVE en Semana Santa entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sigue escalando. Si este miércoles el ministro Óscar Puente calificó de "infantil y absurda" la polémica, ahora el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al turismo de Málaga y rebajar la alarma generada en torno a la conexión ferroviaria.

Salas sostiene que se ha tratado de convertir en noticia un asunto que, aunque debe resolverse “cuanto antes”, no justificaba, a su juicio, el nivel de inquietud trasladado a la ciudadanía ni al sector turístico:" Ha habido un alarmismo para atacar al Gobierno y ha terminado por afectar a la imagen de Málaga".

Fuentes del Gobierno insisten en "que no existe una falta de servicio" y subrayan que tanto Adif como Renfe están volcadas para mantener la operativa. En concreto, aseguran que 75 operarios trabajan las 24 horas del día para acelerar la solución de la incidencia: "Mientras que Renfe ha reforzado sus recursos para seguir prestando servicio durante estas fechas". añade.

Puente aéreo

Además, el Ejecutivo ha cargado contra la petición de la Junta para habilitar un puente aéreo entre Málaga y Madrid, al recordar que esa conexión “ya existe”. De hecho, destacan que ese corredor aéreo ha sido además reforzado y que el flujo de viajeros nacionales se ha incrementado. Según los datos oficiales manejados por el Gobierno, han llegado 148.169 visitantes a través del puente aéreo, lo que supone un 37,9% más que en 2025, mientras que el flujo nacional ha aumentado un 9,7%.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno rechaza las “elucubraciones” y defiende que la situación debe analizarse desde cifras oficiales y no desde interpretaciones interesadas. En este sentido, recuerda también que las pernoctaciones de turistas nacionales han descendido un 3,77% este año, pero matiza que en 2025, cuando sí había AVE en funcionamiento, la caída fue aún mayor, del 12,11%.

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A ello se suma que, según remarcan desde la Administración central, ya son tres las patronales turísticas que han trasladado que la Semana Santa en Málaga será positiva, un argumento con el que el Gobierno trata de desmontar la idea de un impacto severo sobre el destino.