El Hospital Materno Infantil de Málaga recupera 58 plazas de aparcamiento para vehículos y 40 para motocicletas

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, recupera en la tarde de este jueves un total de 58 plazas de aparcamiento para vehículos y 40 para motocicletas.

Se trata de una reapertura parcial del parking, que permanecía cerrado desde el 15 de julio de 2024, con el objetivo de acometer mejoras en este espacio, ha indicado la Junta en un comunicado.

Estas intervenciones se integran en el proceso de adecuación y reorganización del hospital, orientado a mejorar el uso de los espacios y facilitar el acceso de pacientes, familiares y profesionales.

En concreto, los trabajos en la zona del aparcamiento han incluido la renovación del acerado y la sustitución de las marquesinas, que han sido adaptadas para la instalación de sistemas de generación fotovoltaica.

51 plazas adicionales

Asimismo, está previsto que a finales del próximo mes de mayo se recuperen otras 51 plazas adicionales para vehículos. De este modo, el aparcamiento del Hospital Materno Infantil alcanzará un total de 109 plazas para coches tras la finalización de las actuaciones previstas en este ámbito.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), orientado a la adecuación de infraestructuras existentes mediante intervenciones de mejora energética, funcional y de accesibilidad.

En el Hospital Materno Infantil, este programa contempla actuaciones sobre el edificio y su entorno inmediato, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso y favorecer un entorno más adecuado para la atención sanitaria.