Los hoteleros de Málaga esperan una caída de hasta siete puntos en la ocupación para Semana Santa por la crisis del AVE tras un febrero que también cerró a la baja

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado este jueves de que la ocupación hotelera en la provincia de Málaga durante el mes de febrero de 2026 cerró en el 66,51%, lo que representa "descenso significativo" respecto al mismo periodo de 2025, cuando se alcanzó el 71,56%, y también por debajo del 70% registrado en el año 2024. En cuanto a la Semana Santa, las previsiones apuntan a una evolución más contenida que en ejercicios anteriores, "condicionada en gran medida por la actual situación de conectividad ferroviaria entre Málaga y Madrid" y con la afección centrada en el mercado de turistas nacionales.

Según la patronal hotelera malagueña, los datos de febrero reflejan una "evolución a la baja" en la actividad hotelera, con un comportamiento "más contenido de la demanda", especialmente en el mercado nacional, que ha representado el 28,64%, frente al otro 71,36% correspondiente al mercado internacional, "que continúa sosteniendo en mayor medida la ocupación".

"Los datos de febrero confirman una desaceleración en la demanda, especialmente en el mercado nacional, que está teniendo un comportamiento más moderado en este inicio de año", destaca la patronal hotelera, presidida por José Luque.

Por zonas, los mejores registros de ocupación durante el mes de febrero se han dado en Málaga capital y Rincón de la Victoria, con un 81,02%, seguidos de Benalmádena (75,86%). También destacan Mijas (67,46%) y Nerja-Frigiliana-Torrox (67,14%), mientras que otras zonas como Marbella-Benahavís registran niveles más moderados (39,03%).

Previsiones Semana Santa

Para el periodo de mayor demanda de la Semana Santa, comprendido entre el 2 y el 6 de abril (del Jueves Santo al Lunes de Pascua), se estima una ocupación hotelera del 78,03%, por debajo del 83,22% registrado en 2025 y del 87,81% alcanzado en 2023.

Aehcos señala que, si se amplía el análisis al conjunto del periodo vacacional de Semana Santa (del 27 de marzo al 6 de abril), la ocupación prevista se sitúa en el 73,47%, frente al 80,18% de 2025 y el 75,98% de 2024.

Los hoteleros subrayan que esta caída de entre cinco y siete puntos porcentuales respecto al pasado año está directamente "relacionada" con la desconexión ferroviaria de alta velocidad que, a su juicio, "está afectando especialmente al mercado nacional, tradicionalmente clave en estas fechas, aunque en parte está siendo compensado con el aumento de la demanda internacional".

El año pasado, según ha consultado en su hemeroteca este periódico, los hoteles malagueños encaraban la Semana Santa con unas expectativas de ocupación hotelera del 77,93%, es decir, cuando puntos y medio más de lo que calculan para este 2026.

"La actual situación de la conexión ferroviaria está condicionando de forma clara la evolución de las reservas, especialmente en el mercado nacional, que tiene un peso determinante en la Semana Santa. Cabe recordar que la Semana Santa de 2025 estuvo condicionada por episodios de inestabilidad meteorológica, mientras que las previsiones para este año son más favorables, lo que refuerza la idea de que el actual descenso en las reservas está más vinculado a los problemas de conectividad que a factores climatológicos y que inciden directamente en la demanda", apuntan desde la asociación.

Una imagen de un tren de alta velocidad, en otra imagen facilitada por la patronal hotelera malagueña Aehcos. / La Opinión

Destinos más destacados de Málaga en Semana Santa

Por destinos, destacan Marbella-Benahavís, con previsiones en torno al 86% en los días clave, así como Málaga capital y Rincón de la Victoria, que alcanza el 85%. También presentan "buenos niveles" Mijas (79%) у Benalmádena (74%).

Aehcos insiste en que la conectividad es un "elemento estratégico" para el destino y advierte de que situaciones como la actual "tienen un efecto inmediato en la actividad turística, especialmente en periodos de alta demanda".

La patronal hotelera afirma que continuará monitorizando la evolución de las reservas en los próximos días, ante "posibles ajustes de última hora" que puedan modificar los niveles de ocupación previstos.