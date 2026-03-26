Juan Carlos Martín, nuevo presidente provincial de la AECC en Málaga: “Vengo a escuchar, a aprender y a construir juntos”

El directivo malagueño Juan Carlos Martín García es el nuevo presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, sustituyendo en el cargo a Joaquín Morales Rubio que presentó su dimisión el pasado 15 de diciembre.

Con 33 años de experiencia en el sector financiero, ha sido nombrado presidente por el Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, que considera que aporta un “excelente perfil” en dirección de equipos, organización territorial y mejora de procesos.

Nada más asumir la presidencia ha querido reunirse con los presidentes de las sedes locales en la provincia de Málaga, así como con profesionales y voluntariado, con el objetivo de escuchar, alinear prioridades y fortalecer la coordinación para que los servicios lleguen de forma equitativa a todos los municipios.

Primera reunión

Durante su reunión con los presidentes de las sedes locales, Martín explicó los motivos que le han llevado a aceptar el cargo: “Este nombramiento tiene para mí un significado profundamente personal. En mi familia hemos convivido con la enfermedad y conozco lo que supone para cada hogar”.

Reunión del presidente con los trabajadores de la AECC de Málaga. / L.O.

“Por eso doy este paso con ilusión, con tiempo y con la voluntad de poner mi experiencia al servicio de las personas, promoviendo una atención más humanizada, cercana e integral para pacientes y familias en nuestra provincia”, destacó.

El nuevo presidente provincial también tuvo unas palabras de agradecimiento para los voluntarios y los profesionales de la asociación. “Lo primero es dar las gracias a quienes cada día, muchas veces en silencio, hacéis posible que la ayuda llegue donde se necesita. Vengo a escuchar, a aprender y a construir juntos”, subrayó.

Objetivos

Para Martín, su propósito es claro: “seguir al lado de cada paciente y de cada familia, llegar a quienes aún no atendemos y reforzar lo que ya funciona con cercanía, rigor y trabajo en equipo”. Asimismo, aseguró que llega a la presidencia provincial con la voluntad de impulsar el Plan Estratégico de la asociación, situando a la persona y a su familia en el centro de cada decisión y reforzando la capilaridad para que los servicios sean accesibles y equitativos en toda la provincia.

"En mi familia hemos convivido con la enfermedad y conozco lo que supone para cada hogar”

En cuanto a los objetivos a corto y medio plazo destacó su intención de “avanzar hacia una supervivencia media del 70% para 2030” y de apostar por la investigación y la prevención. “Sabemos que mantener hábitos de vida saludables puede reducir hasta un 50% la probabilidad de desarrollar cáncer”, recordó.

Nueva etapa

“Y queremos hacerlo en colaboración con administraciones y hospitales, poniendo todos nuestros medios profesionales y recursos a su disposición para mejorar el bienestar de los pacientes de cáncer y sus familias. Un ejemplo cercano de esa colaboración puede ser el cribado de cáncer de colon, donde debemos conseguir, entre todos, que toda la población de riesgo entre 50 y 69 años se haga la prueba”, añadió.

Desde la AECC de Málaga, destacan que con este nombramiento inician una nueva etapa marcada por la cercanía, la coordinación provincial y el compromiso con una atención cada vez más humana y accesible.

Experiencia

Nacido en Málaga (8 de diciembre de 1966), Juan Carlos Martín tiene tres hijos y es el menor de tres hermanas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, e inició su carrera en CaixaBank a los 22 años, ocupando responsabilidades que fueron desde la Cámara de Compensación hasta la subdirección y dirección de oficinas en diferentes provincias.

Con 40 años pasó a dirigir el Área de Negocio de Málaga capital y posteriormente el Área de Negocio de la Costa del Sol, coordinando más de 150 personas y más de 40 oficinas. Además, participó en integraciones bancarias como Banca Cívica, Banco de Valencia y Barclays.

Su formación se completa con programas ejecutivos en ESADE y San Telmo, así como la certificación CISI y un posgrado en asesoramiento financiero por la Universidad Pompeu Fabra.