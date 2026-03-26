Manuel Gavira será el candidato de Vox a la presidencia de Andalucía

Cumpliendo con los pronósticos, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de VOX ha designado al actual portavoz del Grupo Parlamentario de la formación en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, como candidato a la presidencia de Andalucía.

Fuentes del partido confirman que ya han puesto en marcha la maquinaria electoral para elegir quiénes serán las cabezas de lista por las diferentes provincias, aunque aseguran que todavía no hay nada cerrado.

El gaditano, que lleva desde diciembre de 2018 como diputado autonómico de VOX en la cámara autonómica ha contado con la confianza del CEN para encabezar la lista a las elecciones que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Manuel Gavira es licenciado en Derecho y fue secretario de la mesa del parlamento durante la primera legislatura de VOX con representación en la cámara andaluza. Fue nombrado portavoz de la formación en el parlamento en la segunda legislatura y actualmente es presidente del grupo parlamentario.

Primeros sondeos

Las pasadas elecciones dieron a Vox 14 parlamentarios en la cámara andaluza, aunque no llegaron a la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno, que obtuvo 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico.

El interrogante electoral del 17 de mayo será si los populares consiguen o no una mayoría absoluta que les permita gobernar en solitario. Las primeras encuestas revalidan una cómoda victoria electoral, pero no garantizan que Moreno conserve la mayoría absoluta. Ahí entra Vox. Los sondeos auguran que la extrema derecha pisará los talones a los socialistas y conseguiría el 17,3% de las papeletas.