Este parque de atracciones de Málaga reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados de ocio: tiene el área de juegos más grande de España, minigolf y camas elásticas

El parque de aventuras Altitude Trampoline Park Málaga, que abrió sus puertas por primera vez en 2018, celebrará este viernes su reapertura con un nuevo espacio de 4.000 metros cuadrados con la zona de juegos más grande de España compuesta por minigolf interactivo, camas elásticas, trapecios, canastas de baloncesto, saltos y toda clase de atracciones para todas las edades.

Sus nuevas instalaciones se localizan en el número 18 de la carretera de la Azucarera Intelhorce, en el Polígono Guadalhorce. En esta nueva ubicación, este parque contará con un espacio más amplio con un centro de ocio multinivel que aseguran que es "el más grande de España" y el más completo de toda Málaga.

Un playground gigante con parque de bolas y aventuras para niños desde 0 años

En sus 4.000 metros cuadrados, Altitude Málaga contará con todo tipo de espacios para usuarios "desde los 0 años" con un 'playground' gigante con el parque de bolas y aventuras más grande del país.

Así es Altitude Trampoline Park, el parque atracciones de Málaga que reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados con camas elásticas, minigolf y trampolines / Altitude Trampoline Park

En esta zona, el parque dispone de laberintos y retos para niños a partir de 4 años, con toda clase de pruebas de habilidad "tipo yincana". En este entorno, los usuarios podrán disfrutar de camas elásticas, paredes, fosos de foam, trampolines, pasarelas y demás elementos "diseñados para que desates tu creatividad y mejores tu condición física".

Área Baby, minigolf interactivo y parque de trampolines en Málaga

Además, en este lugar también se encuentra un área 'Baby' con atracciones específicas para bebés de entre 0 y 3 años.

Así es Altitude Trampoline Park, el parque atracciones de Málaga que reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados con camas elásticas, minigolf y trampolines / Altitude Trampoline Park

Altitude Málaga también dispondrá en esta nueva instalación del minigolf interactivo 'Glow Flow', en el que los usuarios deberán recorrer su circuito de obstáculos en un ambiente fluorescente único, además de un parque de trampolines con camas elásticas, paredes de rebote y zonas de salto.

Las atracciones más destacadas del nuevo Altitude Málaga

Entre sus atracciones también destacan 'La cuerda floja', en la que los usuarios tendrán que mantenerse en pie mientas avanzan por la cuerda sin perder el equilibrio, el 'Foso de FOAM', para practicar piruetas y acrobacias, o la 'Pasarela de Combate' para intentar derribar al oponente sobre una pasarela y con almohadillas acolchadas.

Junto a estas se encuentran su 'Valo Jump', para saltar dentro de un videojuego a través de tecnología interactiva, el 'Walk the wall', con trampolines para saltar por las paredes, el 'Trampoline Basket', en el que podrán realizar los "mejores mates" en sus canastas con impulso, o el 'Balón prisionero', en el que deberán esquivar balones saltando en sus camas elásticas.

Megapíxel y cumpleaños para acceder al parque de Málaga

Otro de los principales reclamos de este entorno es su espacio 'Megapíxel Interactivo', una zona de ocio digital que combina actividad física y juegos tecnológicos a través de su suelo luminoso.

De igual modo, este parque también cuenta con servicio de cumpleaños, para el que cuenta con cinco salas privadas con packs que incluyen merienda y acceso a todas las atracciones.

Calcetines obligatorios y precios entre semana en Altitude Málaga

Para usar sus instalaciones, es obligatorio usar calcetines antideslizantes, que se pueden adquirir en el local si no se cuenta con ellos por un precio de 2 euros.

Así es Altitude Trampoline Park, el parque atracciones de Málaga que reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados con camas elásticas, minigolf y trampolines / Altitude Trampoline Park

El precio de la entrada para este parque de atracciones dependerá del tiempo contratado y el día de la semana en el que se acuda a su local.

De ese modo, de lunes a viernes, el precio por una hora de salto solo en los trampolines o en playground es de 11 euros por persona, mientras que dos horas de salto con acceso a ambos espacios es de 19 euros y, para tres horas, 27 euros.

Tarifas del minigolf, playground para bebés y precios en festivos

Quienes solo quieran disfrutar del minigolf, podrán hacerlo por 9 euros, mientras que el playground para bebés tiene un coste de 6 euros.

Así es Altitude Trampoline Park, el parque atracciones de Málaga que reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados con camas elásticas, minigolf y trampolines / Altitude Trampoline Park

La tarifa de viernes a domingo, festivos y vacaciones escolares es de 13 euros una hora solo para trampolines o para playground, 21 euros para dos horas de salto con acceso a ambos, y 29 euros para tres horas, mientras que el minigolf tiene un coste de 11 euros y el 'playground' para bebés de 8 euros.

Horario habitual y horario especial de Semana Santa

Sus horarios habituales de apertura son de lunes a jueves de 15.45 a 22.00 horas, viernes de 15.45 a 23.00 horas, sábado de 11.00 a 23.00 horas y domingo de 11.00 a 22.00 horas.

Durante esta Semana Santa, el establecimiento contará con un horario especial, que será el Domingo de Ramos y de Lunes Santo a Jueves Santo de 10.45 a 22.00 horas, Viernes Santo y Sábado Santo de 10.45 a 23.00 horas, y Domingo de Resurrección de 10.45 a 22.00 horas.

Los menores de 7 años tienen que entrar acompañados de un adulto en la zona de trampolines que, en el caso de no saltar, no tendrá que pagar su entrada, pero sí usar los calcetines antideslizantes.