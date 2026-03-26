El PP afea al Gobierno que "le falta decirnos a los malagueños que si no tenemos AVE, nos aguantemos"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "piensa que Málaga es de segunda" y ha vuelto a señalar el impacto económico, turístico, social y en términos de empleo de la desconexión ferroviaria, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo socialista que "lo único que le ha faltado decirnos a los malagueños es que si no tenemos AVE, nos aguantemos".

En la reunión de la Junta Directiva Provincial de la formación, ha afirmado que las palabras del ministro Óscar Puente en el Congreso este pasado miércoles, donde calificó de "falsa, infantil y absurda" la desconexión del AVE desde hace más de dos meses, "ratifican lo que esta provincia significa para el Gobierno". "Sánchez piensa que Málaga es de segunda, sin categoría para que nuestros problemas se debatan en la Cámara Baja", ha dicho.

La presidenta provincial del PP malagueño ha destacado que "el sanchismo entiende la política como imposición, soberbia y frentismo, frente al diálogo, la humildad y la concordia que practica el PP" y ha insistido en que "a cada insulto, responderemos con propuestas y con soluciones".

Así, ha reivindicado la apuesta de la formación por el diálogo y la búsqueda de acuerdos con los agentes sociales y económicos de la provincia, y ha anunciado que, "en esta campaña, seguiremos escuchando a los ciudadanos y colectivos como venimos haciendo, pueblo a pueblo y barrio a barrio".

Navarro ha subrayado que el partido "está engrasado y preparado" para la campaña y ha incidido en que afrontan este proceso electoral "como estos siete años de gobierno al frente de la Junta de Andalucía, y lo hacemos desde la humildad, la moderación y la cercanía, alejándonos de los conflictos y la crispación".

Según ha abundado, la formación afronta esta campaña "desde el convencimiento de que la Andalucía de hoy no es la de 2019 gracias a un impresionante balance de gestión; esa es nuestra mejor carta de presentación".

Al respecto, ha reivindicado los 360 millones de euros invertidos por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia sanitaria en la provincia desde 2019, con más de 1.000 profesionales sanitarios incorporados desde el pasado mes de noviembre; así como los más de 90 millones destinados a la educación, con seis nuevos centros educativos, o los más de 400 millones consignados en materia hidráulica".

"Y vamos a más", ha continuado Navarro, quien ha puesto en valor infraestructuras en marcha como el futuro hospital Virgen de la Esperanza, el avance del metro, los nuevos centros de salud de El Palo, Marbella, Nerja o Rincón de la Victoria, el Puerto Seco de Antequera o la autovía de Ronda.

Por último, la presidenta provincial del PP ha valorado que "en estos siete años hemos superado tópicos pero, sobre todo, hemos generado estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica para atraer inversiones y general economía y riqueza, con siete presupuestos aprobados".

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La Junta Directiva Provincial del PP ha aprobado el nombramiento de José Ramón Carmona como coordinador general de campaña de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, mientras que Cristóbal Ortega y Elisa Pérez de Siles estarán al frente de los equipos en la provincia y en la capital, respectivamente.