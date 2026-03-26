El PP denuncia en el pleno un reparto opaco de los fondos Next Generation y el “agravio” del Gobierno a Málaga

Los fondos europeos Next Generation han aterrizado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga convertidos en pólvora y confrontación. El PP, a través de una moción, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de repartir el dinero con escasa transparencia, de generar agravios entre territorios y de dejar a Málaga compitiendo “en desigualdad”, mientras el PSOE ha replicado que la ciudad se ha transformado precisamente gracias a esos recursos y que el problema real no está en Madrid, sino también en la gestión del propio Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. La moción defendida por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, partía de una idea central: Málaga no pide privilegios, sino igualdad de trato.

El texto del Grupo Popular reconoce la importancia estratégica de los fondos europeos tras la pandemia de la Covid-19, subraya la intensa actividad del Ayuntamiento para concurrir a las convocatorias y denuncia que la gestión estatal presenta “aspectos mejorables”, con plazos ajustados, falta de participación municipal, criterios dispares entre ministerios y un déficit evidente de transparencia.

Conde resumió así el malestar del equipo de gobierno: “Málaga no pide más ayudas, sino que quiere igualdad de trato”. Y remató con una frase que resume el tono político de la moción: “Nos sentimos agraviados por esta actitud del Gobierno de España”.

El acuerdo aprobado insta al Ejecutivo central a reforzar la rendición de cuentas, crear una plataforma pública que permita saber con claridad a qué municipios van los fondos y bajo qué criterios, y aumentar el peso de las entidades locales en el diseño de las convocatorias.

La queja de fondo: opacidad, discrecionalidad y desventaja para Málaga

La tesis del PP es que el actual modelo mezcla concurrencia competitiva con adjudicaciones directas y resoluciones nominativas, lo que alimenta dudas sobre si todos los territorios juegan con las mismas cartas. En su intervención, Conde citó informes que cuestionan la calidad del seguimiento de los fondos y denunció la inexistencia de una fuente estatal homogénea y accesible que permita conocer con precisión dónde acaba cada euro.

En esa línea, la moción sostiene que el Ayuntamiento de Málaga ha logrado más de 111 millones de euros del Plan de Recuperación exclusivamente por procedimientos de concurrencia, sin concesiones directas del Estado, y presenta esa cifra como prueba de la solvencia técnica municipal. También recuerda que en los últimos cinco años se han gestionado 114 proyectos, con un volumen económico superior a 500 millones de euros, de los que casi 325 millones ya han sido resueltos.

Conde quiso convertir esos números en argumento político: mientras Málaga, dijo, compite proyecto a proyecto y “con esfuerzo” de sus áreas técnicas, otros municipios reciben ayudas directas en un entramado que definió como un “galimatías administrativo”.

Con Málaga ve una moción de campaña, pero compra parte del fondo

Desde Con Málaga, Toni Morillas, su portavoz adjunta, no compró el envoltorio político del PP, al que situó ya en clave preelectoral. “Se nota que estamos en campaña”, lanzó, antes de describir la iniciativa como una moción “de contenido estandarizado” pensada para sembrar dudas sobre la gestión del Gobierno central.

Morillas defendió que los fondos europeos se rigen por una normativa estricta marcada desde Europa y reprochó al PP que culpe exclusivamente a Madrid cuando también hay errores propios en la gestión autonómica y local. Citó la renuncia de la Junta a 112 millones para escuelas infantiles y recordó tropiezos del Ayuntamiento en proyectos como la reforestación de Gibralfaro, la plaza de San Pedro de Alcántara o actuaciones de digitalización.

Aun así, dejó una puerta abierta: compartió que los ayuntamientos deben tener más voz y más colaboración institucional en el diseño de las convocatorias. De hecho, anunció su disposición a apoyar parte de la moción con enmiendas de adición, centradas en reforzar ese enfoque más municipalista.

Desmantelamiento de parte del mobiliario de la plaza de San Pedro Alcántara. / La Opinión

Vox carga contra Sánchez, pero también dispara contra el Ayuntamiento

La portavoz de Vox, Yolanda Gómez, coincidió con el PP en el diagnóstico sobre el Ejecutivo central. “Es cierto que la gestión del Gobierno de los fondos europeos es muy deficiente”, afirmó, situando el reparto de los Next Generation como otro ejemplo de la “mala gestión pública” de Pedro Sánchez.

Pero Vox no dejó intacto al Ayuntamiento. Gómez habló de un “coste de oportunidad muy alto” y recordó que Málaga también ha perdido ayudas por no cumplir plazos o por errores de ejecución. Puso sobre la mesa casos ligados a movilidad, digitalización y a la propia reforestación de Gibralfaro, y reprochó al equipo de gobierno que rechazara la posibilidad de externalizar la gestión de estos fondos.

Su posición, por tanto, fue de apoyo a la crítica al Gobierno, aunque sin exonerar al Consistorio de su propia cuota de responsabilidad.

El PSOE responde: “Málaga ha recibido muchísimo dinero”

La réplica más contundente llegó desde el PSOE, por boca de María del Carmen Sánchez, que acusó al PP de usar los fondos europeos como instrumento de desgaste político contra el Gobierno de España. “Se nota que estamos de campaña electoral”, dijo también, reprochando a Conde que siembra dudas sobre la gestión de Pedro Sánchez mientras omite el volumen de financiación recibido por la ciudad.

“Málaga ha recibido muchísimo dinero, una gran transformación por esos fondos europeos”, defendió la edil socialista. Y elevó el tono al recordar el episodio de la “cuadrilla de alcaldes” del PP que acudió a Bruselas a cuestionar el reparto de fondos en plena crisis del Covid. El mensaje de fondo del PSOE fue claro: el Ejecutivo central ha sido decisivo para financiar tanto a Andalucía como al Ayuntamiento, y el PP intenta ahora convertir esa ayuda en un relato de discriminación.

En su segundo turno, María del Carmen Sánchez acusó directamente al PP de “mentir y manipular” y tiró de cifras para desmontar el agravio denunciado por los populares: “Más de un tercio del presupuesto de este Ayuntamiento se basa en la transferencia que hace el Gobierno de España”.

Conde endurece el tono: “Nos toca siempre bailar con la más fea”

En su segunda intervención, Carlos Conde elevó la carga política de la moción. Vinculó el debate a la falta de Presupuestos Generales del Estado, criticó que se anuncie la devolución de fondos y convirtió la cuestión técnica en una impugnación directa de la gestión del Gobierno.

“Queremos igualdad de condiciones”, insistió. Y dejó una de las frases más gráficas del pleno: “Quedamos fuera y nos toca siempre bailar con la más fea”.

El edil popular también cargó con ironía contra la candidatura andaluza de María Jesús Montero, a la que aludió como “María Jesús del Gran Poder”, en una intervención claramente orientada ya al clima preelectoral, a la que acusó de haber sido incapaz de presentar siquiera en el Congreso un proyecto de presupuestos generales del Estado.

Qué dice exactamente la moción del PP

Más allá del choque verbal, la moción aprobada contiene cuatro grandes ideas. La primera, exigir al Gobierno central más transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los Next Generation. La segunda, reclamar una plataforma pública y accesible que permita conocer adjudicaciones y criterios de reparto. La tercera, reivindicar una mayor participación de los ayuntamientos en el diseño y planificación de las convocatorias, junto a mecanismos de flexibilidad en los plazos cuando haya causas técnicas o administrativas justificadas. Y la cuarta, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con una gestión “rigurosa, responsable y eficiente” de estos fondos.

El propio texto subraya que Málaga ha afrontado el periodo de mayor intensidad en la gestión de fondos europeos de su historia, con la intervención de 15 áreas municipales, una decena de entidades, asesoría jurídica, intervención, contratación estratégica y auditores externos.

La votación deja al PSOE solo

La moción salió adelante con 21 votos a favor y 9 en contra. El PSOE se quedó solo en el rechazo, mientras el resto del pleno respaldó la iniciativa, con el añadido de algunas enmiendas aceptadas durante el debate.

La fotografía final vuelve a dibujar un patrón ya clásico en el Ayuntamiento de Málaga: el PP utiliza el pleno para elevar la presión política sobre el Gobierno central, Vox acompaña buena parte del argumentario y el PSOE denuncia una estrategia de confrontación y victimismo institucional. En medio, Con Málaga intenta moverse entre la crítica al discurso popular y la defensa de un mayor protagonismo de los ayuntamientos.

El debate sobre los fondos Next Generation dejó claro que el dinero europeo ya no se discute solo en términos de ejecución o de convocatorias. También se pelea como relato político. El PP quiere instalar la idea de que Málaga compite con rigor mientras otros reciben trato preferente. El PSOE responde que la ciudad se ha beneficiado ampliamente del reparto y que hablar de discriminación es una exageración interesada. Vox aprovecha para golpear al Gobierno. Y Con Málaga recuerda que tampoco todo lo que falla en la ciudad puede cargarse a la cuenta de Madrid.