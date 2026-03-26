Literatura
Presentación en el Ateneo, este vienes, de la novela 'Déjate matar'
Organizada por la Vocalía de Literatura, Narrativa y Ensayo, tendrá lugar este viernes 27 a las 19.30 horas
La novela de intriga 'Déjate matar', del escritor madrileño afincado en Málaga Manuel Hijano, se presentará este viernes, 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas en el salón de actos del Ateneo de Málaga.
Presentará el acto el escritor y responsable de la Vocalía de Literatura, Narrativa y Ensayo Francisco Morales Lomas, y actuarán de ponentes el autor de la novela y Ricardo Hijano Abad.
'Déjate matar', que ha sido editada por Leyente y cuenta con las ilustraciones de Marina Hijano, está ambientada en Estados Unidos y tiene como motor argumental el encarcelamiento de Albert Meyer, por haber matado en defensa propia a un sicario que había entrado en su propiedad con la intención de asesinarlo. De telón de fondo, se irá desvelando la existencia de una todopoderosa y misteriosa Sociedad.
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