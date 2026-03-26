Presentación en el Ateneo, este vienes, de la novela 'Déjate matar'

La novela de intriga 'Déjate matar', del escritor madrileño afincado en Málaga Manuel Hijano, se presentará este viernes, 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas en el salón de actos del Ateneo de Málaga.

Presentará el acto el escritor y responsable de la Vocalía de Literatura, Narrativa y Ensayo Francisco Morales Lomas, y actuarán de ponentes el autor de la novela y Ricardo Hijano Abad.

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Portada de la novela 'Déjate matar', de Manuel Hijano. / L.O.

'Déjate matar', que ha sido editada por Leyente y cuenta con las ilustraciones de Marina Hijano, está ambientada en Estados Unidos y tiene como motor argumental el encarcelamiento de Albert Meyer, por haber matado en defensa propia a un sicario que había entrado en su propiedad con la intención de asesinarlo. De telón de fondo, se irá desvelando la existencia de una todopoderosa y misteriosa Sociedad.