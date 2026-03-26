Ya está publicada la lista de admitidos para participar en el sorteo de 253 VPO en el sector Universidad

A partir de mañana estará disponible en la web del IMV el listado definitivo de personas admitidas para participar en el sorteo de 253 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad.

Esta promoción consta de 140 y 133 viviendas con aparcamiento y trastero que se están construyendo en las parcelas R10 y R16

En total, el listado definitivo lo integran 8.794 solicitudes para participar en el sorteo de la R10 y 6.497 para el sorteo de la R16.

Por su parte, 2.741 demandantes solo han presentado solicitud para participar en el sorteo de la R10; 444 demandantes solo para participar en la R.16; y 6.063 para ambas. El total de solicitudes netas presentadas a la R.10 y a la R.16 han sido 9.238.

140 viviendas en la R10

La parcela R10 consta de 140 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trastero de las cuales 17 son de un dormitorio, 48 de dos dormitorios y 75 de tres dormitorios.

En cuanto a las 17 de un dormitorio, once de ellas están destinadas para personas con ingresos de 2,5 veces Iprem y las otra seis son viviendas adaptadas para personas con ingresos de 2,5 veces Iprem. El alquiler mensual será de 365,66 euros más los gastos de comunidad.

En cuanto a las 48 de dos dormitorios habrá 39 destinadas a familias con ingresos de 2,5 IMPREM y nueve a familias con ingresos de 3,5 veces el Iprem. El alquiler mensual de estas viviendas será de 382,98 euros más los gastos de comunidad. Por último, las 75 viviendas de tres dormitorios están dirigidas a familias con ingresos de 3,5 veces el Iprem.

El precio del alquiler mensual de las de tres dormitorios será de 459,37 euros más los gastos de comunidad.

Requisitos de la R10

Los requisitos para acceder a este sorteo son, por un lado, no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma; estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria; tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida; la vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.

Otro de los requisitos es acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos, comprendidos entre 15.000 euros anuales mínimo y 24.400 euros anuales máximo, para las 17 viviendas de un dormitorio; comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 48 viviendas de dos dormitorios; o comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 75 viviendas de tres dormitorios.

De este modo, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros para las once viviendas de un dormitorio. También deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 48 viviendas de dos dormitorios. En este sentido, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 75 viviendas de tres dormitorios.

Además, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las seis viviendas adaptadas de un dormitorio.

113 viviendas en la R16

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga ha indicado que en la parcela R16 se están construyendo 113 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trasteros, de las cuales 45 son de dos dormitorios y 68 tienen tres.

En cuanto a las 45 de dos dormitorios para 2,5 veces Iprem de las cuales, 43 están destinadas a familias del cupo general, una destinada a personas dependientes y otra vivienda que está adaptada. El alquiler mensual será de 384,25 euros al mes más gastos de comunidad.

Por su parte, las 68 de tres dormitorios para 3,5 veces Iprem serán 65 para familias del cupo general con un alquiler de 404,76 euros al mes más gastos de comunidad y habrá otras tres adaptadas con un alquiler de 462,82 euros al mes más los gastos de comunidad.

Requisitos para la R16

Los requisitos para acceder a este sorteo son, no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma; estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria; tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida; la vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente; acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos, por un lado comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 32.300 euros anuales, máximo para las 45 viviendas de dos dormitorios destinadas a familias hasta 2,5 veces el Iprem.

En cuanto a estos ingresos, también deberán estar comprendidos entre 16.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 65 viviendas de tres dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el Iprem; comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las tres viviendas adaptadas de tres dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el Iprem.

Los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 43 viviendas de dos dormitorios; también deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 65 viviendas de 3 dormitorios.

Asimismo, la Administración local ha señalado que los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado estar en situación de dependencia, para una vivienda de dos dormitorios; deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para la vivienda adaptadas de dos dormitorios; o deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las tres viviendas adaptadas de tres dormitorios.

Seguimiento del sorteo

El próximo miércoles 9 de abril a las 9:30 horas se celebrará el sorteo de estas viviendas en el Ayuntamiento y se podrá seguir en directo a través del canal municipal de YouTube (https://www.youtube.com/@CiudadDeMalaga). La adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que regula la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, introduciendo el procedimiento simplificado de selección al que pueden acogerse las entidades promotoras como es el caso de la Sociedad Municipal de Vivienda. Así, a través de este sistema de adjudicación se harán convocatorias específicas para cada promoción.