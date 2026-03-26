Transporte
Renfe empieza a liberar trenes atrapados en Málaga tras el corte de la vía de Alta Velocidad en Álora
Adif logra despejar el tramo de vía afectado por el derrumbe del talud y lo habilita para permitir el paso provisional de trenes y convoys que estaban atrapados en Málaga sin poder pasar
Poco a poco se empieza despejar la vía de Alta Velocidad que quedó cortada el pasado 4 de febrero por el derrumbe de un talud a la altura de Álora. El avance de los trabajos ha permitido habilitar provisionalmente el paso de trenes por ese tramo, pero de forma controlada y puntual, que se está utilizando para liberar los convoyes que se habían quedado atrapados en la provincia de Málaga tras el corte de la línea, según han confirmado fuentes de Renfe.
Renfe ha aprovechado para comenzar a sacar esos trenes a lo largo de esta mañana, después de recibir el permiso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Entre el material liberado se encuentran trenes de alta velocidad que estaban en la estación María Zambrano de Málaga, tanto de Renfe como de Iryo.
Estos trenes estaban siendo remolcados para pasar por ese tramo, ya que la catenaria todavía no está arreglada. Para eso, se cuenta con trenes diésel que remolcan a los trenes atrapados.
Además, el taller de Los Prados tiene Avant a los que se les realiza el mantenimiento en sus instalaciones que no tenían tampoco salida por el corte de la línea de Alta Velocidad.
Trabajos de reparación
Los trabajos que se están realizando en el talud de Álora han avanzado para despejar la vía y ahora se centran en el desmonte del talud, para reducir peso y riesgo de nuevos derrumbres. Una vez que se completen estos trabajos, se reconstruirá el muro de contención y se podrá terminar de arreglar la superestructrura ferroviaria, en especial las catenarias.
Mientras tanto, el despeje de la vía muestra un punto de inflexión en estos trabajos, al mostrar ya una apertura tímida y puntual de la conexión, que se espera que se recupere en un mes, según las últimas estimaciones.
Hasta que se recupere la circulación, los viajeros entre Madrid y Málaga tendrán que bajarse en Antequera y completar desde allí el trayecto en autobús, en un recorrido de casi una hora. El mismo procedimiento se aplica a quienes parten desde Málaga, en un viaje que supera las cuatro horas en total.
Los trabajos de reparación de la vía se están manteniendo en tres turnos de 8 horas, las 24 horas al día. No obstante, no parece que se pueda recuperar la normalidad hasta la segunda quincena de abril.
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