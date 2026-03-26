Las torrijas que no te puedes perder esta Semana Santa en Málaga: gigantes, de vino y hasta de helado

Hay sabores que no necesitan presentación, porque forman parte de fechas señaladas. Y si hay uno que sabe la Semana Santa, es la torrija.

Elaboradas a partir de ingredientes tan sencillos como pan, leche y azúcar, las torrijas han sabido reinventarse con el paso del tiempo. A la receta tradicional se han sumado versiones más innovadoras y sabores sorprendentes.

En Málaga hay auténticos templos que elaboran este postre típico de esta festividad. Desde las más clásicas hasta torrijas gigantes; con chocolate, de vino, pionono, tarta de queso o rellenas de crema. Esta guía recorre algunas de las confiterías y obradores malagueños donde comer las mejores torrijas de Semana Santa, en todas sus formas.

De miel, de chocolate o de leche, sea del tipo que sean, los clientes siempre hacen cola para hacerse con una en La Canasta.

Además este año, trae novedades. Y es que la confitería se ha unido con La Cheesequería para crear una innovadora tarta de queso con sabor a torrija y que estará disponible hasta el 5 de abril.

En Kiki, las torrijas llegan con propuestas pensadas para conquistar a todo tipo de paladares. Y este año trae nuevos sabores. A los de chocolate miel y azúcar se suman torrijas de lemon pie, Vino de Málaga, caramelo y canela y al vino de porto

¿Y si te apetece una galleta, pero también una torrija? Hay creaciones como la de Felicia Bakery que, en vez de elegir, optan por fusionar lo mejor de dos postres. Para ello, esta Semana Santa ofrecen su cookie de torrija, que se sirve además con helado de torrija.

En la Pandería Salvador cuentan los viernes, sábados y domingos con torrijas especiales de pionono y chocolate. Además de torrijas de miel o de azúcar, con o sin crema pastelera.

Estas están reconocidas por la revista Viajar como "la mejor torrija de Málaga". Las de la Pastelería Christian son una receta básica y golosa: su torrija de Nutella. Sobre una torrija clásica añaden y la bañan con una definitiva crema de avellanas. Este año también ofrecen torrijas de tarta de queso y con merengue.

Y hablando de mezclas imposibles y excéntricas, encontramos las torrijas gigantes de la Pastelería Peinado. De azúcar o de miel, con relleno de crema o bañadas en chocolate.

Las clásicas, las que nunca fallan

Esta guía de torrijas en Málaga no podía terminar sin mencionar a los grandes clásicos. No hay Semana Santa sin torrijas ni sin parada obligatoria en Confitería Aparicio.

Parar en este obrador es casi una tradición malagueña. Sus clásicas no decepcionan: de azúcar y miel, rellenas de crema y bañadas en vino moscatel. El secreto de su receta: nada de pan duro, sino una masa para bollos.

El Colmenero, en Alhaurín el Grande, arranca motores en Cuaresma para ofrecer a los alhaurinos —y a gran parte de los malagueños— sus dulces tradicionales de miel y de azúcar. Su fama los ha llevado a ser una de las torrijas más reconocidas de la provincia. La más especial es su ‘Flor de Primavera’, ganadora de un premio gastronómico el año pasado.

La lista la termina la Confitería Ávila, que lleva años elaborando las torrijas clásicas, pero que también ofrece una alternativa con su conocida yema tostada y rellena de crema.

Sin gluten y kilométricas

Y para los celíacos comer torrijas sin gluten en Málaga es posible en Celi Ali Gluten Free. Esta pastelería situada en el Rincón de la Victoria ofrece sus ya famosas torrijas en las que no solo evita el gluten en su elaboración, sino que garantiza que no se produce contaminación cruzada, lo que hace que todos los celíacos e intolerantes puedan degustarlas sin problema.

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Y para los amantes de uno de los dulces más típicos de la Cuaresma, las torrijas, tienen una cita imprescindible este viernes 28 de marzo en Cuevas de San Marcos, donde se elaborará la torrija más grande del territorio con 15 metros y 400 porciones.