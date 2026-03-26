El Metro de Málaga mantiene la huelga en Semana Santa: horario de los paros y servicios mínimos

Sin solución al conflicto de la plantilla del Metro de Málaga. La plantilla, que ya ha convocado jornadas de paros este marzo, continúa en pie de guerra con la empresa.

Situación que obliga a la plantilla a mantener las jornadas de huelga y paros parciales durante la Semana Santa; los próximos días 30 de marzo, 1 y 2 de abril. "El conflicto del Metro de Málaga se agrava ante el bloqueo de la empresa y la falta de implicación de la Junta de Andalucía", aseguran.

Convocatoria de movilizaciones

Las huelgas están convocadas por los sindicatos CSIF y CCOO y serán en los siguientes días y en los siguientes tramos horarios.

30 de marzo (Lunes Santo): de 17:30 a 20:30 horas

(Lunes Santo): de 17:30 a 20:30 horas 1 de abril (Miércoles Santo): de 17:00 a 20:00 horas

(Miércoles Santo): de 17:00 a 20:00 horas 2 de abril (Jueves Santo): de 18:00 a 21:00 horas

Durante estos días clave, el Metro de Málaga contará con servicios mínimos del 60%.

Asimismo, durante las jornadas de huelga previstas en Semana Santa, la plantilla llevará a cabo concentraciones de personas trabajadoras en la estación de El Perchel, concretamente en la boca de metro situada en la calle Explanada de la Estación, en los siguientes horarios:

30 de marzo: de 18:30 a 19:30 horas

1 de abril: de 18:00 a 19:00 horas

2 de abril: de 19:00 a 20:00 horas

El Comité de Empresa del Metro de Málaga indica que actualmente se encuentran en una situación "de bloqueo absoluto en la negociación del IV Convenio Colectivo, tras meses de reuniones sin avances significativos por parte de la dirección de la empresa. La mediación está siendo retrasada por decisión de la empresa", apuntan.

¿Qué piden?

El conflicto responde a las "condiciones laborales y modelo de empresa".

Los sindicatos que representan a los trabajadores del Metro vienen denunciando un incremento “muy significativo de la carga de trabajo”, especialmente desde la llegada del metro al centro de Málaga en marzo de 2023.

Otras de sus reivindicaciones es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.

Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.

La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios. Desde el Comité de Empresa queremos hacer un llamamiento directo a la Junta de Andalucía, para que “se impliquen de forma activa y real en la resolución del conflicto”.