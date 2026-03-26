Tres empresas de Málaga, en el ranking de los mejores lugares para trabajar en España, según Great Place to Work

Tres empresas malagueñas figuran en el "Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en España" que elabora la consutora Great Place to Work. Para la edición de 2026, se ha analizado el mayor número de empresas hasta la fecha: 473 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que ha supuesto contar con la opinión de 431.221 trabajadores, según ha explicado esta firma.

La edición número 24 de este estudio de los Best Workplaces incluye a cinco compañías andaluzas e en sus diversos rankings. Las posiciones son las siguientes: Novaluz Energía figura en la posición 14 en la categoría de 101 a 250 empleados/as, Cívica en el puesto 11 en la categoría de 251 a 500 empleados, Verisk en la posición 12 en la categoría de 251 a 500 empleados, Sector Alarm España en el lugar 15 en la de 501 a 1000 empleados y Admiral Seguros en el puesto 10 en la categoría de 501 a 1000 empleados.

Novaluz Energía, Sector Alarm España y Verisk tienen su sede en Málaga, mientras que Cívica procede de Granada y Admiral Seguros es de Sevilla.

Percepción de las plantillas

Este ranking de la consultora Great Place to Work identifica "excelentes lugares para trabajar en todo el mundo" a partir de la percepción de los empleados y empleadas y el análisis de la cultura organizacional. La entrega de los reconocimientos tuvo lugar en una gala celebrada este miércoles en Madrid.

Además, la consultora ha entregado galardones especiales que premian la excelencia de las empresas que generan un impacto en el negocio, las personas y la sociedad, junto con el reconocimiento al "Mejor Directivo/a Best Workplaces 2026".

Stryker Iberia, MarSenses Hotels & Homes, Biofarmacéutica UCB y Rodrigo Fitaroni (director general de MarSenses Hotels & Homes) han sido los galaronados.

¿Qué hace a una empresa el mejor lugar para trabajar en 2026?

Los Best Workplaces, según la consultora, destacan los "valores" transmitidos a los equipos de trabajo y el "trato recibido" directamente por los empleados y empleadas.

"El 94% de las personas que trabajan en estas compañías se sienten bien tratadas independientemente de su rango, y el 92% perciben honestidad y ética en la forma en la que sus superiores conducen el negocio, los perciben cercanos, y sienten orgullo de pertenecer a la empresa", afirma la consultora.

Los Premios Best Work Places entregados en este 2026 a diversas empresas. / La Opinión

Según este estudio anual, estas organizaciones consiguen un "clima laboral positivo" donde al 89% de las plantillas les gusta asistir al trabajo y por ello están dispuestas a dar más de sí en su desempeño profesional. Un 89% manifiesta que se quieren quedar en esa compañía por mucho tiempo.

Recursos y toma de decisiones

Además, los Best Workplaces valoran que estas plantillas sienten que se le dan los recursos y equipos para hacer su trabajo (92%) y, además, son involucrados en la toma de decisiones (83%)

"Existen determinados valores que, cuando una empresa los hace suyos, involucrando a toda la comunidad, se convierten en realidad, y nace una empresa líder", explica el director general de Great Place To Work España, Nicolás Ramilo.