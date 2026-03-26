Vueling ofrecerá cerca de 270.000 asientos en Andalucía durante Semana Santa

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ofrecerá cerca de 270.000 plazas y prevé operar más de 700 vuelos en los seis aeropuertos de Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, Córdoba y Almería) durante esta Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril.

Entre los destinos más demandados desde los aeropuertos de Andalucía durante el período de Semana Santa destacan Tenerife, Gran Canaria, Santiago, París-Orly y Ámsterdam. Precisamente, el 29 de marzo, Vueling estrena la nueva ruta entre Londres Heathrow - Sevilla, que contará con 7 frecuencias semanales.

Vueling prevé operar más de 7.000 vuelos en toda su red, con una oferta de más de 1,3 millones de asientos durante este periodo.

Menos pasajeros en Aeropuerto

Esta Semana Santa, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registrará un ligero descenso en el tráfico de pasajeros en comparación con 2025. En total, entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026, el aeropuerto recibirá 5.996 pasajeros, distribuidos entre 1.216 nacionales y 4.780 internacionales. En 2025, el mismo período registró un total de 6.040 pasajeros.