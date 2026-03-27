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Operación especial de tráfico

La DGT prevé 730.000 desplazamientos en Málaga durante la Semana Santa

Las carreteras de la provincia en las que se espera más volumen de tráfico son la A-357, A-45, A-7, A-92, A-92M, AP-46, AP-7 y MA-20

La DGB pone en marcha el dispositivo especial para Semana Santa

La DGB pone en marcha el dispositivo especial para Semana Santa / Álex Zea

La Opinión

Málaga

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha puesto en marcha el dispositivo especial de con motivo de la Semana Santa de 2026, periodo festivo en el que se prevén 730.000 desplazamientos en las carreteras malagueñas y 3,7 millones en total por la red de carreteras de la comunidad autónoma andaluza.

El operativo arrancó oficialmente a las 15.00 horas del jueves y permanecerá vigente, con una vigilancia de carácter continuado, hasta las 24.00 horas del próximo 6 de abril. Durante todas estas jornadas ininterrumpidas, la DGT desplegará un amplísimo abanico de medios materiales y humanos para garantizar la fluidez circulatoria y la máxima seguridad posible en las vías.

El dispositivo cuenta con la activación de los dos centros de gestión de tráfico de la región, que estarán apoyados desde el aire por los helicópteros con base operativa en Málaga y Sevilla, así como por otros dispositivos aéreos de vigilancia.

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En la provincia de Málaga, se espera un mayor volumen de circulación en las carreteras A-357, A-45, A-7, A-92, A-92M, AP-46, AP-7 y MA-20. Y las fechas más conflictivas serán este viernes 27 de marzo, de 15.00 a 21.00 horas, el sábado 28 de marzo, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas; el domingo 29 de marzo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas; el miércoles 1 de abril, de 15.00 a 21.00 horas; el jueves 2 de abril, de 10.00 a 15.00 horas; el viernes 3 de abril, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas; el sábado 4 de abril, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas; el domingo 5 de abril, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y el lunes 6 de abril, de 07.00 a 20.00 horas.

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