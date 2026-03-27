Las grietas y quejas se extienden por el Monte de San Telmo

«Esto es como un terremoto continuo», cuenta Marcos Luque de lo que se siente en su chalé de la calle La Vihuela, por la proximidad de las obras. Se refiere a las que puede ver desde su terraza y que están abriéndose paso en el Monte de San Telmo para dejar espacio, en la calle Torre de San Telmo, a 22 apartamentos turísticos y dos plantas de aparcamientos.

Este vecino achaca a las obras varias grietas que han aparecido en un buen número de habitaciones de su casa y en especial, a que la terraza de su casa, emplazada en lo alto del cerro, esté viniéndose abajo. Y justo en el nivel inferior, donde se encuentra el gimnasio, también se aprecia cómo el techo «se está despegando».

Las obras de calle Torre de San Telmo, desde la casa de la calle La Vihuela. / A.V.

Como explica, sus problemas comenzaron «cuando empezaron a comerse el monte para acá».

Por el momento, detalla, su compañía de seguros ha presentado tres burofaxes y en julio se ha fijado ya un acto de conciliación con la constructora de la obra que, de no fraguar, sería el paso previo a una denuncia judicial.

Grietas en el gimansio de la casa. / A.V.

Aunque Marcos Luque cree que su casa «es la más perjudicada», La Opinión ha hablado con propietarios del entorno que calculan en diez las casas afectadas por estas obras a este lado del monte. Esta cifra, apunta un vecino que prefiere no dar su nombre, sería en realidad mayor: «Habrá más, pero la gente no quiere complicarse la vida».

En su caso, detalla, su garaje se ha anegado, porque la lluvia ha entrado por las grietas que han aparecido en su casa. «Y ese problema no lo he tenido jamás, cuando ha habido años que ha llovido más fuerte», asegura.

Como informó La Opinión, fuentes de la constructora Comoli negaron en enero que las obras estuvieran causando problemas en las casas colindantes.

Calle Vicente Espinel

Pero las quejas también aparecen en el Monte de San Telmo por la parte de Pedregalejo. En ese lado del cerro, vecinos de la calle Vicente Espinel responsabilizan de grietas en cuatro viviendas a las obras de ocho pisos de lujo en esa calle.

Grietas en el interior y el exterior de una vivienda en Vicente Espinel. | A.V. / A.V.

Como también informó La Opinión este mismo mes, fuentes de la constructora Serón manifestaron que los daños en las viviendas eran «anteriores a las obras», y para ello cuentan con un informe fotográfico de cada casa ante notario, realizado a finales del año pasado.

Flavia Stecchini, una de las vecinas afectadas, puntualiza que ese informe, con instantáneas "de mala calidad", no tomó fotos del interior de las viviendas y que, aunque haya casas antiguas en la calle Vicente Espinel, cuentan con daños recientes.

Además, reiteró que se ha agrietado y desnivelado la escalera peatonal que comunica con calle Jarama. Los vecinos, informa esta vecina, van a llamar a otro notario, por si los daños siguieran aumentando.

Grietas en otra de las viviendas de la calle Vicente Espinel, junto a las obras. / A.V.

Se da la circunstancia además de que la ficha urbanística del Peri San Telmo alerta de que la zona presenta «graves problemas geológicos».

Por su parte fuentes municipales manifestaron ayer de que el Ayuntamiento «continuará con la inspección» de las obras, para que se desarrolle en el marco de las licencias concedidas.