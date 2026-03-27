Intervenidas numerosas barcas sin registrar en cinco varaderos de la zona este de Málaga

Numerosas barcas sin registrar han sido intervenidas en cinco varaderos de la zona este de la ciudad en el marco de la séptima operación 'Amaya', que ha puesto en marcha la Policía Local de Málaga junto a el Área de Playas del Ayuntamiento.

Regularización de varaderos

El objetivo es regularizar el uso de los distintos varaderos del distrito este, para garantizar la actividad de las embarcaciones que tienen la documentación en regla y retirar las que no cumplen lo establecido en la Ordenanza.

Se trata de limpiar la zona y retirar todas aquellas barcas, artefactos flotantes y utensilios que no se encuentran listados y que no pueden permanecer en la zona.

En la intervención, que se ha desarrollado sin incidentes, han participado agentes de la Jefatura de Policía de Barrio Este, del Grupo Operativo de Apoyo y del Subgrupo de la Unidad Canina.

Al respecto, la Jefatura de Policía de Barrio Este confecciona un censo de los distintos varaderos, realizándose una notificación a los propietarios de aquellas embarcaciones que no están registradas o que no pueden permanecer en el lugar, informándoles de que deben regularizar su situación o retirarlas, según los casos.

Operación 'Amaya'

La actuación se ha centrado en cinco varaderos, ubicados en el Paseo Marítimo el Pedregal y en las calles Quitapenas y Banda del Mar.

Así, la operación 'Amaya' se ha saldado con la retirada de nueve barcas sin listar y un patín de un catamarán, ocho artefactos flotantes (entre ellos, un hidropedal, y varias canoas tipo kayak), numerosos enseres navales, dos tornos sin uso con riesgo de poder dañar a los usuarios de la playa, así como, diversos objetos como neveras, sombrillas y sillas.