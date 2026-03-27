La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: "Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar"

"Aquí no solo servimos marisco, honramos al mar desde 1960". Así de rotundos se muestran sobre su tradición culinaria, sus casi 70 años de historia y su ambiente único desde la Marisquería Casa Vicente, un restaurante de los 'de toda la vida' en la que aún se puede disfrutar de los mejores cartuchos de pescaíto frito por unos pocos euros.

Situado en el conocido como Callejón de la Gamba, en una estrecha calle perpendicular a la Alameda Principal y muy cerca del Mercado de Atarazanas y la calle Larios, el restaurante Casa Vicente se ha convertido en uno de los templos gastronómicos más queridos y emblemáticos de la capital malagueña.

Un ambiente tradicional único en el Centro de Málaga

Así, en su local o su amplia terraza, esta marisquería clásica de Málaga ofrece toda clase de pescado y marisco fresco y los mejores sabores de la provincia para mantener ese ambiente tradicional en el que aún se come sin prisas, con ganas y gusto.

"Sesenta años después, seguimos siendo parte de la historia gastronómica de Málaga", señalan desde este restaurante situado en la calle Comisario número 2 del Centro de Málaga que asegura que en sus mesas se pueden disfrutar de "una tradición que sabe a verdad".

Carta variada con especialidades malagueñas

Y para ello, cuentan con una amplia carta con toda clase de especialidades, como sus montaditos desde 12 euros, sus chacinas desde 19 euros o sus platos de marisco y pescado, disponibles desde 11 euros, como su jibia a la plancha, los chopitos y la rosada.

Junto a esto, este restaurante ofrece diversos platos por apenas 5 euros, como sus gambas a la plancha, los pinchos de langostino o las gambas al pilpil.

Las frituras de pescado, lo más destacado de Casa Vicente

Pero si un producto destaca sobre los demás en este restaurante son sus frituras de pescado, entre las que se encuentran su 'fritura Vicente', disponible por 11 euros, la mixta de pescado por 16,80 euros, o sus platos de boquerones, calamares y puntillitas fritas, rosada frita, tortillitas de bacalao o gambas fritas, entre otras especialidades, disponibles por apenas unos euros.

En su amplia carta se encuentran también platos de ibéricos desde 19 euros, además de especialidades como pulpo a la galega, almejas, navajas o zamburiñas desde 13,90 euros.

Pulpo a la gallega y otros platos de marisco en este mítico restaurante

"Nuestro pulpo a la gallega sabe a mar y tradición, tierno y con un toque de pimentón y aceite de oliva que hace que se derrita en la boca", señalan desde este local sobre otro de sus platos disponibles.

Entre sus mayores tesoros culinarios también destacan sus puntillitas, boquerones o rosada frita, "crujientes por fuera, tiernas por dentro y con ese toque a limón", así como sus zamburiñas, "delicadas, elegantes y llenas de matices".

Un restaurante que se ha convertido en parte intrínseca de la historia culinaria de Málaga que se puede visitar de lunes a domingo de 12.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas en su local de la calle Comisario número 2.