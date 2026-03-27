La OCU escoge cuáles son las mejores torrijas de supermercado

Con cada análisis realizado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) observa mejoras en la textura y jugosidad de las torrijas de supermercado, aunque persisten los sabores aceitosos y los retrogustos grasos en algunas muestras. En este análisis, OCU destaca las notables diferencias entre las siete torrijas de supermercado seleccionadas, especialmente en cuanto al uso de aditivos y la sustitución de azúcar y miel por jarabes.

Uno de los principales inconvenientes que encuentran las torrijas de supermercado es la presencia excesiva de aditivos. Entre los más comunes se encuentran los colorantes, los correctores de acidez, los emulsionantes y los conservantes, lo que convierte a estas torrijas en productos ultraprocesados. La única excepción en este aspecto es la torrija de El Corte Inglés, que se distingue por no contener aditivos en su receta.

Otro aspecto que preocupa en el análisis es la sustitución de parte del azúcar tradicional por jarabes de glucosa y fructosa, edulcorantes más baratos y de inferior calidad. Esto se observa en la mayoría de las torrijas, excepto en las de Alcampo y El Corte Inglés. Además, en ningún caso se ha hallado miel, un ingrediente que aporta un toque aromático y de mayor calidad.

En cuanto a los aceites utilizados en la fritura, la mayoría de las torrijas se fríen en aceite de girasol o nabina, que son aceites neutros por naturaleza pero que pueden generar sabores desagradables si se recalientan o reutilizan en exceso. Este aspecto podría explicar la presencia de sabores aceitosos en varias muestras analizadas. Sin embargo, los expertos coinciden en que la textura de las torrijas ha mejorado, mostrando un interior más tierno y jugoso en comparación con años anteriores.

Las torrijas más destacadas en cuanto a sabor y calidad son:

El obrador de El Corte Inglés. Precio: 18,03 €/kg. Se destaca en degustación por la ausencia de aditivos y su receta más fiel a la tradicional. Aunque su calidad es alta, su etiquetado podría mejorar. El horno de Mercadona. Precio: 12,92 €/kg. Obtiene la nota más alta en degustación, destacándose por su buena relación calidad-precio. Sin embargo, contiene hasta 7 aditivos.

Curiosamente, los precios por kilo de las torrijas de supermercado han bajado en comparación con los de hace dos años. Aunque el azúcar ha experimentado una reducción, el coste de la energía no ha disminuido, lo que sugiere una estrategia competitiva para este producto de temporada. Comparadas con las torrijas de pastelería, estas opciones de supermercado cuestan prácticamente la mitad.

Por último, OCU recuerda que las torrijas son un alimento calórico, con unas 300 kcal por cada 100 gramos, tal y como se puede comprobar en su aplicación gratuita OCU Market, que también permite valorar el grado de procesamiento de las torrijas analizadas.