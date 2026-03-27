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Una operación contra el narcotráfico se salda con varios registros y arrestos en Mijas

El operativo, coordinado por la Europol, trabaja contra el blanqueo de capitales de una organización criminal dedicada al narcotráfico con ramificaciones en varios países

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / CÓRDOBA

La Opinión

Málaga

Una operación de Europol en Mijas contra el blanqueo de capitales de una organización criminal dedicada al narcotráfico con ramificaciones en varios países se saldado este viernes con varios registros y numerosos arrestos, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La investigación continúa abierta por lo que no han podido precisar el número exacto de detenidos, en una operación se que ha iniciado de madrugada en distintas urbanizaciones ubicadas en la localidad malagueña de Mijas.

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El operativo está coordinado por la Europol y cuenta con la participación de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite del Cuerpo y especializada en la lucha contra el crimen organizado.

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