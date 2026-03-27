La operación salida de Semana Santa deja retenciones en las carreteras de Málaga

Este viernes arrancó la operación salida de Semana Santa, un periodo de alto volumen de desplazamientos que ya ha comenzado a causar las primeras complicaciones circulatorias en las principales vías de acceso a Málaga. Desde primeras horas del día, las entradas a la ciudad por la A-357, A-7 y AP-7 han sido los puntos más afectados, con retenciones y ralentización del tráfico debido a la gran cantidad de vehículos en ruta.

En particular, la A-357 ha experimentado una notable congestión, especialmente en los tramos cercanos a la capital malagueña. Los conductores que se dirigían al interior de la provincia han tenido que soportar períodos de espera, ya que la vía, que conecta Málaga con otras localidades del interior, ha sido uno de los puntos más críticos en cuanto a la acumulación de tráfico.

No ha sido la única vía afectada. La A-7, que conecta Málaga con la Costa del Sol, también ha sufrido importantes retenciones en sus accesos a la ciudad. Este aumento del volumen de vehículos ha provocado que la circulación fuera más lenta, haciendo más difícil el avance hacia el litoral y otras localidades cercanas.

Se esperan 17 millones de desplazamientos durante esta Semana Santa en toda España / Álex Zea

Finalmente, la AP-7, que ofrece una alternativa de peaje a la A-7, tampoco ha estado exenta de complicaciones. Aunque el tráfico en esta vía ha sido algo más fluido, también ha registrado momentos de lentitud, especialmente en los accesos a la ciudad y en las zonas turísticas cercanas. Las retenciones en estas tres vías se prevé que sigan aumentando conforme avance el puente de Semana Santa, lo que exige precaución y planificación a quienes decidan emprender el viaje.

Primera fase de la operación de la DGT

La primera fase de la operación especial de la DGT con motivo de la Semana Santa ha comenzado a las 15.00 horas y estará en vigor hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera.

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La segunda fase de la operación se desarrollará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. En total, Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa.