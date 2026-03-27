Los pacientes ingresados en el Hospital Clínico de Málaga reciben la visita de la Archicofradía del Paso y la Esperanza

Los pacientes ingresados en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han recibido este Viernes de Dolores una visita muy especial. Camareras de la Virgen, miembros de la Junta Directiva de la Archicofradía del Paso y la Esperanza y profesionales vinculados a la entidad han recorrido distintas unidades para acercar la Semana Santa a los pacientes que van a permanecer ingresados durante estas fechas tan especiales.

Se trata del tercer año consecutivo en el que se repite este esperado encuentro entre la archicofradía malagueña y el hospital, que este año ha contado, además, por primera vez, con la presencia de la Banda de Música MB Esperanza, que ha deleitado al público con la interpretación de varias marchas procesionales.

La tradicional visita se enmarca en el acuerdo de Hermanamiento que este centro mantiene con la cofradía desde el año 2003, con el objetivo principal de establecer y mantener lazos de colaboración conjunta en materia solidaria y humanitaria entre ambas instituciones, así como acercar la cultura cofrade a pacientes, familiares, voluntarios y profesionales del centro hospitalario.

Visita por las unidades

Han asistido al encuentro por parte de la Archicofradía, el Hermano Mayor, Sergio Morales, y el responsable de protocolo, Ricardo Bandrés, así como las Camareras de la Virgen, Nuria Cabrera, Esperanza Ruiz e Inés Cobo, quienes han sido recibidos por el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista y el equipo directivo al completo del hospital.

La comitiva se ha acercado a visitar algunos enfermos y familiares ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde han sido recibidos por el personal de turno y los responsables de esta unidad.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza visita a los pacientes ingresados en el Hospital Clínico / L.O.

La visita ha continuado en la unidad de hospitalización de oncohematología y de neurología, donde los representantes de la Archicofradía del Paso y la Esperanza han podido visitar a algunos de los pacientes ingresados, así como a sus familiares y cuidadores, acompañados por los supervisores de estas unidades. También, se han interesado por la labor que llevan a cabo los profesionales en esta área hospitalaria.

Pañuelos de la Virgen

Además de la visita, los miembros Archicofradía del Paso y la Esperanza han repartido varios obsequios entre los pacientes ingresados, entre los que se encuentran los tradicionales pañuelos que lleva la Virgen de la Esperanza bajo su vestimenta, una tradición muy arraigada en la Semana Santa y que se ha conservado hasta nuestros días.

La tradición establece que los hermanos y personas cercanas a la Archicofradía pueden llevarse los pañuelos de la Virgen para alguien que lo necesita, de manera que, pasado un tiempo, estas personas devuelvan un pañuelo distinto para volvérselo a colocar, y así continuar con esta cadena, que se basa en la creencia de que este rito ayuda a muchos enfermos a superar una crisis de salud. “Una tradición oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad, y que cada vez conocen más personas”, ha destacado el centro en un comunicado.

Por su parte, y como ya es tradición estos últimos años, la dirección del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha proporcionado a los miembros de la Archicofradía del Paso y la Esperanza un Desfibrilador Automático, con el objetivo de que puedan disponer de él durante el desfile procesional del próximo Jueves Santo, por si se produjera alguna situación de emergencia que precisara una intervención rápida.